  • Кроссоверу Dodge Durango возвращена вся моторная гамма, включая базовый V6

20.11.2025 186 0 0

Выпускающийся с 2010 года среднеразмерный кроссовер Dodge Durango третьего поколения вновь доступен для заказа с базовым 3,6-литровым атмосферным V6 Pentastar мощностью 299 л.с., а на вершине семейства по-прежнему находится монструозный Durango SRT Hellcat с 720-сильным 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI. Четвёртое поколение кроссовера ожидается только в 2029 году.

Dodge Durango третьего поколения — самый старый в своём классе автомобиль на американском рынке, его разрабатывали ещё в эпоху DaimlerChrysler, платформа позаимствовала много решений от тогдашних Мерседесов и получилась на удивление удачной, равно как и дизайн кроссовера, выполненный в лучших традициях американских масл-каров.

Последний рестайлинг «третий» Durango пережил в 2020 году и тогда же обзавёлся топ-версией SRT Hellcat. В прошлом году «третий» Durango должен был отправиться в отставку, но смена руководства и стратегии развития материнской корпорации Stellantis вернула его к жизни. Новое руководство Stellantis также отменило отставку семейства бензиновых двигателей V8 HEMI, но их производство в этом году было перенесено из Мексики в США, в связи с чем на рынке пока наблюдается некоторый дефицит этих двигателей.

С базовым двигателем V6 Pentastar (299 л.с., 353 Нм) Durango расстался в августе этого года, но вчера было объявлено о его возвращении с целью «удовлетворить растущий спрос на Durango». 

Действительно, продажи Dodge Durango в США за первые три квартала этого года выросли на 16,1% до 54 417 шт., но более молодые одноклассники продаются лучше: Ford Explorer за тот же период разошёлся тиражом 160 929 шт. (+9,6%), Jeep Grand Cherokee — 154 221 шт. (-4,2%), Chevrolet Traverse — 103 632 (+48,4%), Toyota Grand Highlander — 99 833 шт. (+80,2%), Honda Pilot — 94 607 шт. (-8,3%).

Базовый Dodge Durango GT с V6 доступен как задним, так и с полным приводом, минимальная цена заднеприводной версии — 39 990 долларов с учётом доставки. Все версии с V8 HEMI доступны только с полным приводом. Все версии Durango оснащаются 8-ступенчатой гидромеханической АКП.

Двигателей V8 HEMI у Durango три на выбор — атмосферный 5,7-литровый (365 л.с., 529 Нм), атмосферный 6,4-литровый (482 л.с., 637 Нм) и компрессорный 6,2-литровый (720 л.с., 875 Нм). Версии с 6,4-литровым V8 HEMI будут доступны для заказа только в первом квартале 2026 года из-за вышеупомянутого дефицита.

Самый простой Durango GT с 5,7-литровым V8 стоит 44 490 долларов — корпорация Stellantis справедливо называет его самым доступным полноприводным автомобилем с V8 на рынке. От себя заметим, что среди непремиальных марок только Dodge сейчас предлагает среднеразмерный SUV с V8, конкуренты предлагают в лучшем случае V6.

Ещё одна хорошая для Dodge Durango новость заключает в том, что топ-версия SRT Hellcat одобрена для продажи в десяти штатах, придерживающихся экологических стандартов CARB — о проблеме с этими стандартами мы подробно рассказывали в сентябре.

В заключение напомним, что четвёртое поколение Dodge Durango появится только в 2029 году — об этом было официально объявлено в октябре, так что нынешнему «третьему» Durango предстоит ещё как следует поработать на рынке.

кроссовер США авторынок Dodge Dodge Durango

 

