Dodge Durango избавился от V6 и теперь предлагается только с моторами V8 Hemi

Американским брендом Dodge на сегодняшний день владеет автогигант Stellantis. Выпуск кроссовера Dodge Durango был налажен ещё в 1997 году, при этом модель актуальной третьей генерации появилась в 2011-м, а обновление этот SUV пережил в 2020-м. Ранее компания планировала попрощаться с моторами V8 Hemi, поэтому у Durango появилось несколько соответствующих финальных версий. Правда, это «прощание» затянулось, а теперь руководство и вовсе решило его отменить.

На фото: Dodge Durango 2026 модельного года

Дело в том, что в 2024-м Stellantis, во главе которого тогда стоял Карлос Таварес, принял решение избавиться от моторов V8 Hemi. Позже его освободили от должности, а этот шаг признали ошибочным: указанные двигатели уже вернулись на конвейер и под капоты некоторых автомобилей обширного портфеля автогиганта (в частности, речь идёт о полноразмерном пикапе Ram 1500).

В конце минувшей весны мы сообщали о том, что Dodge Durango 2026 модельного года в версии R/T предлагается с 365-сильным атмосферным V8 Hemi объёмом 5,7 литра (максимальный крутящий момент – 529 Нм). Вариант SRT Hellcat оснащается компрессорным V8 Hemi объёмом 6,2 литра (720 л.с. и 875 Нм). А исполнению GT положен атмосферник V6 объёмом 3,6 литра (299 л.с., 353 Нм).

Теперь американская марка сообщила о том, что все версии трёхрядного кроссовера Dodge Durango будут оснащаться двигателями V8 Hemi, то есть исполнение GT отказывается от упомянутого мотора V6. В итоге в компании решили этот вариант оснастить 365-сильным мотором V8 Hemi объёмом 5,7 литра. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) ему требуется 6,2 секунды.

Стартовая стоимость нового исполнения GT подросла на 2 тыс. долларов до 42 495 долларов (эквивалентно примерно 3,39 млн рублей по текущему курсу), при этом производитель отметил, что такой Durango является самым доступным полноприводным SUV в своём классе на американском рынке.

В свою очередь Dodge Durango R/T теперь положен другой мотор, судя по всему, речь идёт о вернувшемся на конвейер атмосферном V8 Hemi объёмом 6,4 литра. В компании отметили, что его отдача составит 482 л.с., максимальный крутящий момент – 637 Нм. Точный ценник будет обнародован позже, пока что производитель отметил лишь, что стоимость в Штатах не превысит 50 тыс. долларов.

Dodge оставил «начинку» Durango SRT Hellcat без изменений – у него под капотом по-прежнему 720-сильный V8 Hemi объёмом 6,2 литра. При этом его стоимость была снижена на 5 тыс. долларов, так что теперь этот вариант можно купить за 79 995 долларов (около 6,39 млн рублей).

Отметим, через несколько дней в США стартуют также предзаказы на новый бензиновый Dodge Charger, который оснащается 3,0-литровой рядной битурбошестёркой Hurricane в двух вариантах форсировки – 426 л.с. (635 Нм) и 558 л.с. (720 Нм).