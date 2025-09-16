Консервативный Dodge Durango не будут продавать в штатах, контролируемых демократами

Мощный трёхрядный кроссовер 2026 модельного года нельзя будет купить в семнадцати штатах США, поддерживающих экологические стандарты CARB (California Air Resources Board), которые жёстче федеральных. Так вышло, что большинство этих штатов являются сторонникам Демократической партии США.

Выпускающийся с 2010 года Dodge Durango третьего поколения — это очередной Феникс, восставший из пепла: кроссовер был приговорён к отставке в прошлом году, но смена руководства и стратегии развития материнской корпорации Stellantis не просто вернула его к жизни, а сделала Durango как никогда привлекательным для ценителей и коллекционеров.

1 / 2 2 / 2

В августе состоялась премьера Durango 2026 модельного года: кроссовер избавился от относительно слабосильного 3,6-литрового V6 и теперь оснащается только моторами V8 HEMI — атмосферными на 5,7 л (365 л.с., 529 Нм) и 6,4 л (482 л.с., 637 Нм) и компрессорным на 6,2 л (720 л.с., 875 Нм). Двигатели V8 HEMI, напомним, тоже вернулись в строй после короткого забвения в результате смены руководства Stellantis, их воткнут в том числе в новый Dodge Charger, который изначально не был приспособлен для V8, просто придётся немного изменить его исходную платформу STLA Large. Возрождение спортивного подразделения SRT Performance подразумевает появление/возвращение моторов V8 HEMI и на другие модели.

Dodge Durango и новый Dodge Charger

В общем, то что сейчас творится в североамериканском крыле Stellantis, — это бальзам на души петролхедов. Между тем, как выяснилось на этой неделе, Durango 2026 модельного года столкнулся с серьёзными ограничениями географии продаж: как сообщает журнал Car and Driver со ссылкой на представителя Dodge, наиболее мощные версии кроссовера не будут доступны у дилеров в 17 штатах: Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Делавэр, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Мэн, Мэриленд, Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд.

Главный в этом списке штат Калифорния, именно здесь были разработаны самые жёсткие в США экологические стандарты CARB, регулирующие в том числе чистоту выхлопа легковых и грузовых автомобилей. Стандартов CARB частично либо полностью придерживаются другие штаты, которые традиционно считаются вотчиной Демпартии или относятся к колеблющимся (так называемые пурпурные штаты), но придерживаются экоповестки. Обязательный, федеральный экологический стандарт, разработанный Агентством по охране окружающей среды (EPA), существенно мягче CARB в части ограничений вредных выбросов.

5,7-литровый V8 HEMI соответствует как стандарту EPA, так и CARB в его нынешней редакции, а вот версии на 6,4 и 6,2 л — только EPA, в Stellantis решили не адаптировать их к CARB, а просто не будут предлагать в тех штатах, где действует стандарт CARB в приложении к легковым автомобилям, то есть в вышеозначенных 17 штатах. В некоторых штатах, например в Вирджинии, сторонники Республиканской партии ведут борьбу за отмену норм CARB, и если эта борьба увенчается успехом, то ареал распространения двигателей V8 HEMI увеличится.

Дилеры Dodge в штатах, где действуют стандарты CARB, волей-неволей будут вовлечены в политическую разборку и начнут требовать от властей единообразия, то есть норм EPA, так как никому не хочется терять клиентов, часть которых отправится за новеньким Dodge с мощным V8 в соседние штаты. То есть со стороны Stellantis отказ адаптировать мощные версии V8 HEMI к стандарту CARB — это тоже своего рода политический жест.