Пока не поступивший в продажу пикап Ram Dakota обзавёлся ещё одной версией

24.11.2025 114 0 0

Модель выйдет на рынок Бразилии в 2026 году. В рамках автосалона в Сан-Паулу дебютировало исполнение Laramie.

Американская марка Ram, принадлежащая автогиганту Stellantis, презентовала концепт Dakota Nightfall в августе 2025 года. Он лёг в основу серийного среднеразмерного одноимённого пикапа (без «фамилии»), который был представлен в середине октября. Стоит напомнить о том, что модель с названием Dakota выпускалась в период с 1986 по 2011 годы в трёх поколениях под брендами Dodge и Ram.

На фото: Ram Dakota Laramie

Изначально новый грузовик дебютировал в единственном исполнении – Warlock. Тогда же, в октябре 2025-го, на заводе компании в Аргентине стартовало серийное производство этой новинки. Отметим, пока что продажи этой модели не стартовали ни в Бразилии, ни в Аргентине. Тем не менее, теперь компания представила ещё одну версию грядущего пикапа – Ram Dakota Laramie. Презентация прошла в рамках проходящего сейчас автосалона в Сан-Паулу.

Вариант с прибавкой Laramie отличается от версии Warlock за счёт большой хромированной решётки радиатора с аналогично оформленными крупными буквами с названием бренда. Кроме того, у такого пикапа над эмблемой между фарами проходит узкая светодиодная полоса, соединяющая элементы дневных ходовых огней. Накладка в нижней части переднего бампера имеет серебристый оттенок.

В профиль можно отметить накладки на колёсных арках, окрашенные в цвет кузова, иной дизайн 18-дюймовых колёсных дисков, а также оформленные «под хром» корпуса наружных зеркал, шильдики с названием модели на передних дверях и нижняя часть окантовки бокового остекления. Корму снабдили накладками в цвет кузова, чёрно-серебристым шильдиком с наименованием версии, а также хромированными ручкой и логотипом на откидном борте.

На фото: салон Ram Dakota Laramie

В салоне Ram Dakota Laramie тоже есть отличия. Так, оба ряда сидений, передняя панель, центральный тоннель и дверные карты отделаны коричневой кожей. На «нижнем этаже» центральной консоли расположен дополнительный отсек для хранения мелочей, пара USB-портов, один из которых с функцией быстрой зарядки Type-C, а также розетка 12 В. Цифровое оснащение у всех версий едино: горизонтальный изогнутый планшет включает в себя семидюймовую виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма.

Грузоподъёмность пикапа Ram Dakota составляет 1020 кг, объём грузового отсека – 1210 литров, буксировать он способен до 3,5 тонны. Автомобиль получил тент, светодиодную подсветку багажного отсека (лампы расположены сверху, по бокам от стоп-сигнала, интегрированного в кромку крыши), а откидной борт оснастили демпфером и электрозамком.

Техника у Ram Dakota Laramie такая же, как у дебютной версии Warlock. Это значит, что под капотом располагается 200-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра, его максимальный крутящий момент составляет 450 Нм. В пару ему предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Пикап имеет систему полного привода 4x4 Auto Traction.

В Бразилии Ram Dakota появится в продаже в 2026-м, а на рынок Аргентины, вероятно, выйдет до конца текущего года. Цены новинки будут обнародованы позже.

пикап Бразилия авторынок новинки Ram Ram Dakota

 

