Обновлённые Chevrolet Tahoe и Suburban получили более мощный дизельный мотор

Рестайлинг затронул в том числе внешность и салон внедорожников американской марки, а также список их оборудования. Модели появятся на рынке в 2025 году.

Chevrolet Tahoe – это полноразмерный внедорожник, ближайшим родственником которого является GMC Yukon Denali, а близнец Suburban – Yukon XL Denali (оба бренда входят в состав американского концерна General Motors). Модели уже не единожды меняли генерацию, актуальные Tahoe и Suburban появились на американском рынке в 2020 году, а сейчас внедорожники пережили рестайлинг.

На фото: обновлённый Chevrolet Tahoe RST

Производитель слегка изменил внешность обеих моделей: они получили «лицо» в стиле актуального Silverado HD. Так, у посвежевших Chevrolet Tahoe и Suburban схожим образом оформлена светодиодная двухэтажная головная оптика, решётки радиатора с рисунком из горизонтальных элементов и логотипом в виде узнаваемого «галстука-бабочки». Известно, что внедорожники получили анимированные сигналы поворота, другие передние бамперы. Ещё обновлённые SUV снабдили 24-дюймовыми колёсными дисками, изменёнными задними фонарями, а также парой новых цветов кузова в палитре – Cypress Gray и Lakeshore Blue Metallic.



На фото: обновлённый Chevrolet Tahoe Z71

В ходе обновления Tahoe и Suburban получили иной интерьер. На новой передней панели с изменёнными дефлекторами вентиляции можно увидеть 11-дюймовую виртуальную приборку, а также большой центральный тачскрин информационно-развлекательной системы (его диагональ составляет 17,7 дюйма), который пришёл на смену устаревшему дисплею на 10,2 дюйма. Внедорожники получили иное мультифункциональное рулевое колесо, другую центральную консоль с изменённой нишей для беспроводной зарядки смартфонов.



На фото: салон Chevrolet Tahoe RST 1 / 2 На фото: салон Chevrolet Tahoe Z71 2 / 2

Известно, что у топовых версий посвежевших Chevrolet Tahoe и Suburban в отделке интерьера присутствуют декоративные элементы из натурального дерева. Кроме того, такие исполнения имеют двухцветный салон с оригинальным рулём и креслами, отделанными перфорированной кожей.



На фото: обновлённый Chevrolet Suburban

Одна из главных обновок расположена под капотом: внедорожники получили более мощный дизель. В компании пояснили, что показатель удалось увеличить на 10% за счёт новых поршней, перенастроенного турбокомпрессора, переработанных систем охлаждения поршней и подачи воздуха. В результате мощность рядного шестицилиндрового 3,0-литрового турбодизеля Duramax второго поколения составляет 309 л.с., а максимальный крутящий момент – 670 Нм. Для сравнения, у дореформенных версий отдача равна 281 л.с. и 623 Нм.



На фото: обновлённый Chevrolet Suburban

Остальные версии в моторной гамме американских внедорожников остались прежними: речь идёт о двигателях V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра. В первом случае отдача составляет 360 л.с. (максимальный крутящий момент – 519 Нм), во втором – 426 л.с. (623 Нм). Все варианты работают в комплекте с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Известно, что более мощный турбодизель дебютирует на версии Z71.



На фото: салон обновлённого Chevrolet Suburban 1 / 2 На фото: салон обновлённого Chevrolet Suburban 2 / 2

Рестайлинговые Tahoe и Suburban получили перенастроенную многорычажную заднюю подвеску, для вариантов RST впервые предлагается адаптивная подвеска Air Ride. Ещё покупателям в качестве опции предложат Magnetic Ride Control и Super Cruise. В список систем безопасности входят: автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, помощь в удержании полосы движения с предупреждением о выезде, а также усовершенствованная автоматическая система помощи при парковке.



Производство обновлённых Chevrolet Tahoe и Suburban стартует на заводе GM в Арлингтоне (штат Техас) в конце следующего года, а в продажу на домашнем рынке они поступят в начале 2025-го. Цены будут объявлены позже.