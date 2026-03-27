27.03.2026 258 0 1
Обновлённый Jeep Renegade: иной интерьер, модернизированная техника и сниженный ценник

Стартовая стоимость посвежевшего компактного кроссовера на бразильском рынке составляет 129 990 реалов, что на 18 тыс. реалов меньше по сравнению с дореформенной версией.

Ныне принадлежащая автогиганту Stellantis американская марка Jeep начала выпускать свой небольшой кроссовер под названием Renegade ещё в 2014 году, а рестайлинг он пережил в начале 2022-го. Из-за скромных продаж модель уже отправили в отставку в Европе и на североамериканском рынке, однако он по-прежнему занимает свою нишу в Бразилии: сегодня местный офис рассказал об обновлённом Renegade.

На фото: обновлённый Jeep Renegade Altitude
На фото: обновлённый Jeep Renegade Altitude
На фото: обновлённый Jeep Renegade Altitude
На фото: обновлённый Jeep Renegade Altitude
2 / 2

Как подсчитали в компании, с 2015 года в Бразилии было выпущено в общей сложности больше 700 тыс. экземпляров Jeep Renegade. В списке обновок для экстерьера SUV числятся разве что 17- и 18-дюймовые колёсные диски (в зависимости от версии), а также иные шильдики. При этом салон Jeep Renegade обновление затронуло намного заметнее.

На фото: обновлённый Jeep Renegade Longitude
На фото: обновлённый Jeep Renegade Longitude
1 / 2
На фото: обновлённый Jeep Renegade Longitude
На фото: обновлённый Jeep Renegade Longitude
2 / 2

Все версии – Altitude, Longitude, Sahara и Willys – получили пересмотренный интерьер, с новым тачскрином информационно-развлекательной системы с более высоким разрешением и интегрированной Alexa, его диагональ равна 10,1 дюйма. Перед водителем находится 7-дюймовый виртуальный щиток приборов, сбоку – изменённая центральная консоль, а сидения получили новую отделку. Богатым исполнениям Sahara и Willys теперь положены также электрорегулировки водительского кресла.

На фото: обновлённый Jeep Renegade Sahara
На фото: обновлённый Jeep Renegade Sahara
1 / 3
На фото: обновлённый Jeep Renegade Sahara
На фото: обновлённый Jeep Renegade Sahara
2 / 3
На фото: обновлённый Jeep Renegade Sahara
На фото: обновлённый Jeep Renegade Sahara
3 / 3

Уже в базовое оснащение Jeep Renegade входят: шесть подушек безопасности, комплект водительских помощников ADAS, в том числе система экстренного торможения, ассистент при выезде из полосы движения, а также камера заднего вида и функция слежения за состоянием водителя.

На фото: салон обновлённого Jeep Renegade Sahara
На фото: салон обновлённого Jeep Renegade Sahara
1 / 2
На фото: салон обновлённого Jeep Renegade Sahara
На фото: салон обновлённого Jeep Renegade Sahara
2 / 2

В технике тоже есть изменения. Посвежевший Renegade в версиях Longitude и Sahara теперь предлагается с мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит 176-сильный турбомотор объёмом 1,3 литра, работающий в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. В компании отметили, что у версий с MHEV-системой расход топлива в городском цикле ниже примерно на 7% по сравнению с тем же мотором но без «электродовеска».

На фото: обновлённый Jeep Renegade Willys
На фото: обновлённый Jeep Renegade Willys
1 / 2
На фото: обновлённый Jeep Renegade Willys
На фото: обновлённый Jeep Renegade Willys
2 / 2

Любопытно, что бразильский офис решил временно снизить стоимость стартового исполнения Altitude: первые 3000 экземпляров таких посвежевших Jeep Renegade продаются за 129 990 реалов (эквивалентно примерно 2,02 млн рублей по текущему курсу), что на 18 тыс. реалов меньше, по сравнению с дореформенной аналогичной версией.

На фото: салон обновлённого Jeep Renegade Willys
На фото: салон обновлённого Jeep Renegade Willys
1 / 2
На фото: салон обновлённого Jeep Renegade Willys
На фото: салон обновлённого Jeep Renegade Willys
2 / 2

Дешевле обойдётся и покупка обновлённого варианта Longitude, его цена равна 158 690 реалов (около 2,46 млн рублей), что на 7 тыс. реалов меньше по сравнению с тем же SUV до обновления. Стоимость посвежевшего Renegade в версиях Sahara и Willys осталась прежней: в первом случае она равна 175 990 реалов (около 2,73 млн рублей), во втором – 189 490 реалов (около 2,94 млн рублей).

кроссовер Бразилия авторынок новинки Jeep Jeep Renegade
