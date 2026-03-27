Представлен серийный кроссовер Infiniti QX65: вдохновлён Infiniti FX, с техникой QX60

Как и родственный трехрядный кроссовер QX60, пятиместный QX65 предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo. При этом новый паркетник будет доступен только с полным приводом. До дилеров модель доберется летом, цены уже известны.

В виде концепта с «фамилией» Monograph кроссовер Infiniti QX65 дебютировал в прошлом году. Теперь американское подразделение марки представило серийную модель. Именно США и станут главным рынком для QX65, там же наладят производство: выпускать новинку будут в городе Смирна (Теннеси), где сегодня делают и родственный трехрядный кроссовер Infiniti QX60.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В Infiniti не забывают повторять, что новый кроссовер был вдохновлен культовым Infiniti FX (он же QX70 на излете карьеры), который считается основателем сегмента кросс-купе. На деле же перед нами лишь пятиместная версия QX60.

Впрочем, у Infiniti QX65 все же свой дизайн экстерьера, и по сравнению с прошлогодним предвестником он почти не изменился. От трехрядного брата паркетник отличается наличием двухэтажной головной оптики, модели также достались оригинальные передний бампер и радиаторная решетка. Задние фонари сделали в виде плашки с «насечками». Ну и разумеется, у него иная багажная дверь. Кроме того, кузов Infiniti QX65 может быть окрашен в эксклюзивный цвет Sunfire Red. В начальной и «средней» комплектациях новинка имеет 20-дюймовые диски, топовый вариант получил 21-дюймовые колеса.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Вопреки ожиданиям Infiniti QX65 не стал укороченной версией QX60. Наоборот, он даже чуть длиннее брата. Показатель свежего паркетника – 5042 мм (вместе с номерным знаком – 5052 мм) против 5032 мм у QX60 (с номерным знаком – 5042 мм). Колесная база у машин совпадает – 2900 мм. Объем багажника нового кроссовера составляет 1014 литров (по местной методике), со сложенными спинками второго ряда кресел – 1917 литров.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Внутри Infiniti QX65 дословно повторил брата, не считая, конечно, отсутствия третьего ряда кресел. Перед водителем установлен приборный экран диагональю 12,3 дюйма, по центру красуется планшет мультимедиа аналогичного размера.

1 / 2 2 / 2

Всего у кроссовера три комплектации. В списке оборудования базовой Luxe значатся: полностью светодиодная оптика, подсветка эмблемы марки, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, упомянутые выше экраны, подогрев руля и передних сидений, трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 11 динамиками, беспроводная зарядка и комплекс систем безопасности ProPilot. В версии Sport появляются вентиляция передних кресел и аудиосистема Klipsch с 16 динамиками.

1 / 2 2 / 2

Топовый Infiniti QX65 Autograph – это более дорогие материалы отделки интерьера, массажер передних сидений, подогрев задних кресел, проекционный дисплей и аудиосистема Klipsch с 20 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел). За доплату для самого роскошного паркетника можно заказать комплекс ProPilot Assist 2.1: благодаря ему водитель может убрать руки с руля, но только на «совместимых автомагистралях».

Базовый Infiniti QX65 1 / 2 Базовый Infiniti QX65 2 / 2

Мотор и коробка перешли с Infiniti QX60. Кроссовер Infiniti QX65 предложат с бензиновой 272-сильной турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия и классическим девятиступенчатым автоматом. Но если QX60 бывает с передним или полным приводом, то QX65 будет доступен исключительно в полноприводном исполнении.

До американских дилеров пятиместные кроссоверы доберутся в начале лета, цены уже объявлены. Без учета налогов и доставки Infiniti QX65 обойдется в 53 990 – 62 590 долларов, что эквивалентно примерно 4,4 млн – 5,14 млн рублей по текущему курсу. Кроссовер Infiniti QX60 сейчас стоит от 51 590 долларов (4,2 млн рублей).

Между тем, по неофициальным данным, в следующем году Infiniti QX65 может получить атмосферный мотор V6 3.5 от другого родственника – актуального Nissan Pathfinder. При этом для кроссовера Infiniti отдачу атмосферника якобы увеличат.