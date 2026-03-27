Представлен серийный кроссовер Infiniti QX65: вдохновлён Infiniti FX, с техникой QX60

В виде концепта с «фамилией» Monograph кроссовер Infiniti QX65 дебютировал в прошлом году. Теперь американское подразделение марки представило серийную модель. Именно США и станут главным рынком для QX65, там же наладят производство: выпускать новинку будут в городе Смирна (Теннеси), где сегодня делают и родственный трехрядный кроссовер Infiniti QX60.
В Infiniti не забывают повторять, что новый кроссовер был вдохновлен культовым Infiniti FX (он же QX70 на излете карьеры), который считается основателем сегмента кросс-купе. На деле же перед нами лишь пятиместная версия QX60.
Впрочем, у Infiniti QX65 все же свой дизайн экстерьера, и по сравнению с прошлогодним предвестником он почти не изменился. От трехрядного брата паркетник отличается наличием двухэтажной головной оптики, модели также достались оригинальные передний бампер и радиаторная решетка. Задние фонари сделали в виде плашки с «насечками». Ну и разумеется, у него иная багажная дверь. Кроме того, кузов Infiniti QX65 может быть окрашен в эксклюзивный цвет Sunfire Red. В начальной и «средней» комплектациях новинка имеет 20-дюймовые диски, топовый вариант получил 21-дюймовые колеса.
Вопреки ожиданиям Infiniti QX65 не стал укороченной версией QX60. Наоборот, он даже чуть длиннее брата. Показатель свежего паркетника – 5042 мм (вместе с номерным знаком – 5052 мм) против 5032 мм у QX60 (с номерным знаком – 5042 мм). Колесная база у машин совпадает – 2900 мм. Объем багажника нового кроссовера составляет 1014 литров (по местной методике), со сложенными спинками второго ряда кресел – 1917 литров.
Внутри Infiniti QX65 дословно повторил брата, не считая, конечно, отсутствия третьего ряда кресел. Перед водителем установлен приборный экран диагональю 12,3 дюйма, по центру красуется планшет мультимедиа аналогичного размера.
Всего у кроссовера три комплектации. В списке оборудования базовой Luxe значатся: полностью светодиодная оптика, подсветка эмблемы марки, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, упомянутые выше экраны, подогрев руля и передних сидений, трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 11 динамиками, беспроводная зарядка и комплекс систем безопасности ProPilot. В версии Sport появляются вентиляция передних кресел и аудиосистема Klipsch с 16 динамиками.
Топовый Infiniti QX65 Autograph – это более дорогие материалы отделки интерьера, массажер передних сидений, подогрев задних кресел, проекционный дисплей и аудиосистема Klipsch с 20 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел). За доплату для самого роскошного паркетника можно заказать комплекс ProPilot Assist 2.1: благодаря ему водитель может убрать руки с руля, но только на «совместимых автомагистралях».
Мотор и коробка перешли с Infiniti QX60. Кроссовер Infiniti QX65 предложат с бензиновой 272-сильной турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия и классическим девятиступенчатым автоматом. Но если QX60 бывает с передним или полным приводом, то QX65 будет доступен исключительно в полноприводном исполнении.
До американских дилеров пятиместные кроссоверы доберутся в начале лета, цены уже объявлены. Без учета налогов и доставки Infiniti QX65 обойдется в 53 990 – 62 590 долларов, что эквивалентно примерно 4,4 млн – 5,14 млн рублей по текущему курсу. Кроссовер Infiniti QX60 сейчас стоит от 51 590 долларов (4,2 млн рублей).
Между тем, по неофициальным данным, в следующем году Infiniti QX65 может получить атмосферный мотор V6 3.5 от другого родственника – актуального Nissan Pathfinder. При этом для кроссовера Infiniti отдачу атмосферника якобы увеличат.
