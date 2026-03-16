У кроссовера Infiniti QX65 могут появиться версии с двигателем V6

Новинка японской марки появится на американском рынке ближе к концу 2026 года, первыми на рынок выйдут версии с четырёхцилиндровым турбомотором.

Бренд Infiniti, принадлежащий японской компании Nissan, официально анонсировал новый пятиместный кроссовер с индексом QX65 осенью 2023 года, тогда же был опубликован первый тизер. Предсерийный концепт с прибавкой Monograph к названию был представлен в августе 2025-го. Известно, что ближайшим родственником готовящегося к премьере кросс-купе станет трёхрядный кроссовер QX60.

На фото: концепт Infiniti QX65 Monograph

Изначально предполагалось, что Infiniti QX65 разделит технику с актуальным QX60. Ожидается, что на старте продаж кросс-купе будет оснащаться той же бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, отдача которой составит 272 л.с., а максимальный крутящий момент – 388 Нм. В пару этому двигателю, вероятно, предложат девятиступенчатую автоматическую коробку передач, привод, скорее всего, будет передний или полный.

Однако, как сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники в компании, в дальнейшем у Infiniti QX65 появятся версии и с другой «начинкой» – с мотором V6. По предварительным данным, речь идёт о двигателе объёмом 3,5 литра, которым оснащается актуальный Nissan Pathfinder, причём его, предположительно, могут форсировать с 288 до 304 л.с. В комплект ему, очевидно, предложат девятиступенчатый автомат.

По данным агентства, в компании объяснили планы по разработке QX65 с двигателем V6 тем, что есть соответствующий спрос со стороны клиентов японского бренда на американском рынке, основном для грядущей модели. Предполагается, что такая модификация появится в гамме кросс-купе в 2027-м, примерно через год после того, как до дилеров доберутся версии с турбочетвёркой.

Известно, что внешность серийного кроссовера многое позаимствует у концепта Infiniti QX65 Monograph. Ожидается, что модель получит двухэтажную головную оптику, большую радиаторную решётку с фирменным узором, обвес по периметру кузова из чёрного глянцевого пластика. Корму украсили лаконичным спойлером в верхней част багажной двери, диффузором в нижней части заднего бампера, а также «монофонарём» со световым рисунком из штрихов.

Официальной информации о салоне новинки пока нет, не исключено, что интерьер концепта Infiniti QX65 многое позаимствует у родственного QX60. Ранее предполагалось, что он может получить более крупный тачскрин информационно-развлекательной системы (у QX60 его диагональ равна 12,3 дюйма).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство кросс-купе QX65 будет налажено на заводе в городе Смирна (штат Теннеси, США), с этого же конвейера сходит и Infiniti QX60. Стоимость новинки станет известна позже, однако стоит ожидать, что ценник окажется выше по сравнению с родственным трёхрядным паркетником. На сегодняшний день покупка QX60 в Штатах обойдётся в 53 690 – 66 690 долларов, что эквивалентно примерно 4,35 – 5,41 млн рублей по текущему курсу.