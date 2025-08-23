Недавно мы вспоминали о том, как свыше двадцати лет назад Porsche Cayenne совершил настоящую революцию в сегменте престижных внедорожников. В то время он был далеко не единственным, ведь и британский Land Rover, и BMW со своим X5, и Mercedes-Benz с ML – все они паслись на этой красивой лужайке с трюфелями и безупречной травой. Но ведь и японцы не отставали! Небезуспешно испытав свои силы в сегменте представительских седанов , они не могли проигнорировать тенденции и остаться в стороне от класса быстрых и престижных внедорожников. Acura и Lexus сделали это с моделями MDX и RX соответственно, ну а Infiniti выставил против всех нечто большее. Сегодня мы будем вспоминать историю появления кроссовера FX, обладающего харизмой спорткара.

Начало

Девяностые годы для Nissan выдались весьма непростыми: после того, как с 1992 года она стала убыточной, долги довольно быстро достигли 32 миллиардов долларов. Это уже через два года заставило Nissan первым из японских автопроизводителей закрыть завод в Японии. От банкротства в 1999 году Nissan спасла только французская фирма Renault, приобретя за 5,4 миллиарда долларов 36,5 процентов акций. В 2002-м доля была увеличена до 44,4%.

Зато программа возрождения, получившая название Nissan Revival Plan, действительно помогла компании подняться с колен, к чему прямое отношение имел новый глава Ниссана Карлос Гон. Модельный ряд люксовой марки Infiniti к тому времени состоял исключительно из больших седанов I, J, G, М и Q45 – что называется, для любителей классики в разных размерах.

Infiniti G20 P1 (1998–2001) 1 / 4 Infiniti I30 A33 (1999–2001) 2 / 4 Infiniti J30 Y32 (1992–1997) 3 / 4 Infiniti Q45 Y33 (1998–2000) 4 / 4

Однако в сентябре 1996 года был представлен внедорожник QX4, созданный на базе Nissan Pathfinder (тогда ещё Nissan Terrano) второго поколения. Таким образом в Infiniti отреагировали на зарождение того самого класса престижных SUV, которым в то время увлеклось большинство уважающих себя автопроизводителей.

Infiniti QX4 JR50 (1996–2000)

Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Детройтском автосалоне 2001 года компания показала свой второй в истории концепт-кар под обозначением FX45. Кроссовер на больших колёсах отличался залихватским силуэтом с высокой подоконной линией, что вместе с эффектными решениями передней и задней частей создавало яркий образ, который подчёркивался необычной панорамной крышей с автозатемнением.

Концепт-кар Infiniti FX45 (2001) 1 / 4 Концепт-кар Infiniti FX45 (2001) 2 / 4 Концепт-кар Infiniti FX45 (2001) 3 / 4 Концепт-кар Infiniti FX45 (2001) 4 / 4

На тот момент FX45 выглядел примерно так же, как не существовавший ещё BMW X6. Только круче, потому что мы говорим про 2001 год, когда крупных, престижных и быстрых кроссоверов в подобном форм-факторе просто не было. И это был хлёсткий удар по остальным производителям и довольно громкая заявка на победу. По крайней мере визуально концепт был если не притягательно красив, как Alfa 159, то весьма привлекателен, самобытен и, безусловно, достаточно хорош для того, чтобы заинтересовать посетителей автосалона и потенциальных покупателей. Особенно если добавить в его актив 300-сильный 4,5-литровый V8 от седана Infiniti Q45.

Крутолобый и крутой

В следующем году на той же выставке NAIAS (North American International Auto Show) в Детройте был представлен уже не концепт, а предсерийный прототип, при виде которого многие посетители в очередной раз подумали «хочу», а конкуренты приуныли. И было отчего, ведь по сравнению с «фиником» даже культовый BMW X5 E53 смотрелся если не ижевской Фабулой, то примерно ВАЗ-2104. Чем же японский кроссовер так поразил современников внешне? Стремительный силуэт, мускулистые арки, огромные колёса, узкая светотехника, чистые «леденцовые» боковины... При этом экстерьер уже не был зализанным, как в эпоху биодизайна. И лучше всего одним словом это можно описать так – крутой.

Прототип Infiniti FX45 S50 (2002) 1 / 4 Прототип Infiniti FX45 S50 (2002) 2 / 4 Прототип Infiniti FX45 S50 (2002) 3 / 4 Прототип Infiniti FX45 S50 (2002) 4 / 4

Яркий, маскулинный и не брутальный, но достаточно харизматичный, чтобы выбрать его хотя бы из-за внешности. На фоне конкурентов он смотрелся этаким звездолётом, причём без излишней футуристичности. Он словно опередил своё время, позволяя потенциальным покупателям не только заглянуть, но и пощупать будущее. И при этом – редкий случай – это был «японец» премиум-сегмента, который имел непосредственное отношение к фирме Nissan, чья продукция славилась своей надежностью и консервативностью не хуже машин Toyota. А тут, похоже, дизайнеру FX Хидео Комуро не просто позволили, а приказали оторваться без оглядки на Maxima и Pathfinder. И у него блестяще получилось, с какого ракурса на «финик» не взгляни даже сейчас.

А теперь представьте, что вы видите эту машину вне времени более двадцати лет назад, когда Mercedes выстругивал из куска дубовой древесины очередной «гелик», Range Rover приделывал модную оптику к своей пятидверной карете, а BMW натянул передок «сорок шестой» на большой и приподнятый универсал, немного погладив его скребком по боковинам.

Mercedes-Benz G 500 Guard W463 (2002–2006) 1 / 3 Range Rover L322 (2002–2005) 2 / 3 BMW X5 E53 (1999–2003) 3 / 3

Нет, мы не пытаемся унизить остальных, просто на тот момент они по крутизне и одновременной чистоте отстали от японцев по дизайну практически на круг. И да, в сравнении с Infiniti земляки от Acura и Lexus выглядели пресно и скучно.

Acura MDX YD1 (2000–2003) 1 / 2 Lexus RX 300 XU10 (1998–2000) 2 / 2

В то время как «финик» снаружи – это круто и даже немного нагло. Этакий мачо с ярко-голубыми глазами, который ходит как в читальный, так и спортивный залы, владеет парой языков, но иногда может ввернуть крепкое словцо или рассказать перчёный анекдот, не забывая, впрочем, о душевной нежности и цитировании Есенина в нужный момент.

Интересна концепция обозначения этой и других моделей Infiniti. До 2014 года цифры обозначали рабочий объём двигателя, как это когда-то было у BMW, а буква указывала на размер машины – чем дальше она расположена в английском алфавите, тем больше автомобиль.

А ведь за броской внешностью скрывалось еще много всего интересного. Так, самый слабый FX35 оснащался 3,5-литровым V6 с индексом VQ35DE мощностью 280 л.с. Почти 300 «лошадок» – это серьёзная заявка на победу: сотню с места автомобиль набирал чуть более чем за семь секунд. Ну а в версии FX45 под капотом было уже 320 л.с., которые выдавал 4,5-литровый V8 VK45DE.

1 / 2 2 / 2

Заметим, всё это – чистые атмосферники, без турбин и компрессоров. Ну а шесть с небольшим секунд до 100 км/ч – это достаточно, чтобы «наказать» базовый Cayenne тех лет, практически любой «икс-пятый» и почти «сделать» Subaru Impreza WRX. Вы ещё не забыли, что мы говорим про кроссовер, а не спорткар? И всё-таки что-то от спорткаров в нём было. Например, отсутствие моторов, работающих на тяжёлом топливе. Если под капотом Туарега можно было встретить даже рядный пятицилиндровый дизель, как у микроавтобуса Volkswagen Т5, то тут – только бензин.

Если FX35 можно было купить как в задне-, так и полноприводной версии, то более мощный FX45 предлагался только с приводом на все колёса. Что, в принципе, звучит весьма логично, ведь полноценно освоить более 300 л.с. на заднем приводе – так себе идея. В процессе набора скорости передачами щёлкал пятиступенчатый автомат, а «дирижировала» всем продвинутая система полного привода под названием ATTESA E-TS (Advanced Total Traction Engineering System for All Electronic Torque Split). Основным её элементом стала муфта, которая могла передавать крутящий момент на переднюю ось в соотношении от 0:100 до 50:50. И вот тут отчетливо запахло Skyline R34 GT-R, а не банальными ниссановскими внедорожниками.

При этом автожурналисты тех лет называли Infiniti FX задиристым и выводящим концепцию несочетаемого на качественно новый уровень. Их удивлял грамотный баланс пространства в салоне, проходимости и реакций на действия водителя. Немудрено, ведь платформа FM, на которой создали «финик», использовалась и в Nissan 350Z, и в Skyline. Подвески – привычный МакФерсон спереди и многорычажка с высоким содержанием крылатого металла сзади. Казалось бы, стандартный набор в исполнении Infiniti позволил этой машине ехать в поворотах, как суперкару.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Уже в базе машине с индексом FX45 полагались огромные колёса размерности 265/50 R20 на шинах Goodyear Eagle RS-A. Младшему FX35 не пожалели дать Bridgestone Potenza RE92 размером 265/60 R18, а теперь вспомните про Touareg с его «дутиками» 235/65 R17...

Как и снаружи, внутри Infiniti FX был прежде всего эмоцией, а уже потом – хорошо оснащённым автомобилем с богатой и качественной отделкой. Низкая посадка и высокая линия остекления вызывали ассоциацию... да, вы правильно поняли – опять-таки с купе. Никаких сутулых поз председателя колхоза, как на тойотовском сотом «крузаке». Даже Porsche Cayenne с его эргономикой из Штутгартской палаты мер и весов не вызывал столько положительных эмоций, как этот «финик».

Мониторы, камера и навигация – последнее слово техники двадцать лет назад. Впрочем, как и сегодня 1 / 7 Мониторы, камера и навигация – последнее слово техники двадцать лет назад. Впрочем, как и сегодня 2 / 7 Мониторы, камера и навигация – последнее слово техники двадцать лет назад. Впрочем, как и сегодня 3 / 7 Мониторы, камера и навигация – последнее слово техники двадцать лет назад. Впрочем, как и сегодня 4 / 7 Мониторы, камера и навигация – последнее слово техники двадцать лет назад. Впрочем, как и сегодня 5 / 7 Мониторы, камера и навигация – последнее слово техники двадцать лет назад. Впрочем, как и сегодня 6 / 7 Мониторы, камера и навигация – последнее слово техники двадцать лет назад. Впрочем, как и сегодня 7 / 7

FX35 унаследовал роскошь и комфорт своего старшего брата. Уровень стандартного оснащения высок: передние сиденья с двумя электроприводами, стереосистема со встроенным в приборную панель CD-чейнджером на шесть дисков, ксеноновые фары и 6,3-дюймовый ЖК-дисплей бортового компьютера. Наш автомобиль был оснащён пакетом Premium, который добавлял 2600 долларов к базовой цене в 34 745 долларов и включал кожаную обивку, подогрев передних сидений, электрорегулировку рулевого колеса и продвинутую стереосистему Bose. Дополнительные рейлинги на крыше добавляли к цене ещё 300 долларов, что в итоге приводило к общей стоимости автомобиля в 37 645 долларов. Car and Driver, 1 августа 2003

Правда, у водителя в городском потоке или при парковке складывалось впечатление, что он надел шапку-ушанку по самые глаза: круглая, словно панцирь у черепахи, крыша и те самые боковые амбразурки не слишком способствовали обзорности. Впрочем, у Toyota FJ Cruiser с этим всё было гораздо, гораздо хуже.

Багажник был не самой сильной стороной «финика». Впрочем, а кого это волновало? 1 / 2 Багажник был не самой сильной стороной «финика». Впрочем, а кого это волновало? 2 / 2

Справедливости ради отметим, что эксперты-современники сочли подвеску чрезмерно жёсткой, что иногда доставляло дискомфорт. Опять же, если не забывать о концепции машины и её связи со спортивными автомобилями, такая отсылка является не смертельным оскорблением водителю, а лишь напоминанием, что это не Honda Pilot. Зато жёсткая подвеска и зажатые амортизаторы обеспечивали автомобилю точность управления и минимальные крены кузова даже в крутых поворотах. При этом машина не обладала какой-либо заметной склонностью к избыточной или недостаточной поворачиваемости и вела себя понятно, прогнозируемо и приятно.

Нет пророка в японском отечестве

За всё это великолепие в США просили от 37 800 долларов за моноприводный FX35 до 49 759 долларов за полноприводный FX45. То есть, цена автомобиля с учетом его внешности, комплектации и ходовых качеств была далеко не заоблачной. Так почему же даже пиковое число продаж почти в 31 тысячу экземпляров было достигнуто лишь один раз в 2004 году, а затем каждый год оно только снижалось? «Финик» в Штатах продавался хуже, чем BMW X5 E53, а скучный Lexus RX превосходил Infiniti по количеству подписанных у дилера контрактов втрое!

Ситуацию пытались изменить с помощью рестайлинга в 2006 году, но ни он, ни выход нового поколения в 2008 и вывод «финика» на европейский рынок не помогли этой модели стать рыночным бестселлером.

Скорее всего, причина кроется в том, что кроссовер оказался слишком самобытным. Он не страшен или красив, он не обаятелен или отталкивающ – он такой, какой есть. К тому же автомобиль первого поколения оказался для марки первопроходцем. Многие оценили удачное сочетание техники, внешности и харизмы, но далеко не все хотели каждый день ходить в таком наряде. Да, это не дитя эпатажа, но что-то очень своеобразное. И не каждый богатый американец хотел выделяться на корпоративной парковке таким вот кальмаром. Или скатом? Или рыбой фугу? В общем, чем-то, добытым в Тихом океане и достаточно хищным для того, чтобы вызвать уважение. Но вот беда: не все любят морепродукты.

Хотя многие внедорожники справедливо критикуют за невыгодное соотношение веса и грузоподъёмности, FX35 в этом отношении на самом деле довольно хорош. Например, по сравнению с седаном Mercury Marauder FX35 предлагает больший объём салона, такие же эксплуатационные характеристики, более роскошный салон и большую универсальность автомобиля, который более чем на 50 см короче, на 6,5 см уже и на 82 кг легче. Всё это – примерно за ту же цену. Называйте его кроссовером, высоким универсалом, называйте его как угодно. Мы называем его очень хорошим автомобилем. Car and Driver, 1 августа 2003

Возможно, именно поэтому в следующем поколении под капотом версии FX30d появился трёхлитровый дизель о 240 «лошадках» и 350 Нм крутящего момента, а FX50, напротив, подогрели и раздули до пяти атмосферных бензиновых литров и почти четырёхсот лошадиных сил. Но это, как говорится, немного другая история или вторая серия фильма под названием «Бесконечность с индексом FX», которая с 2013 года обозначалась как QX. А в 2017-м это кино и вовсе сняли с проката в силу того, что даже бунгалообразный QX80 продавался вдвое лучше, чем его младший брат. Впрочем, FX в своё время сделал своё дело и получился таким, что забыть его непросто даже спустя более двадцати лет. Даже если вы отнюдь не фанат японских автомобилей и их лакшери-брендов.