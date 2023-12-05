Минус компактный кроссовер: Jeep Renegade покидает североамериканский рынок

Продажи модели американского бренда на домашнем рынке снижались в течение последних нескольких лет. Небольшой SUV по-прежнему будут предлагать в Европе, Бразилии, Мексике и ряде других стран.

Бренд Jeep сейчас принадлежит автогиганту Stellantis, который появился в начале 2021 года в результате объединения концерна FCA и группы PSA. Компактный кроссовер Renegade марка выпускает с 2014 года, а рестайлинг он пережил в начале прошлого года. Однако на домашнем рынке это не спасло модель от наметившегося за последние годы ощутимого спада продаж.

На фото: актуальный кроссовер Jeep Renegade

Рекордным годом для паркетника в США стал 2016-й: тогда дилеры сумели реализовать более 106 тыс. экземпляров. В 2018 году компактный кроссовер Jeep Renegade разошёлся в США тиражом 97 062 экземпляра, в 2019-м показатель сократился до 76 885 шт., в 2020-м – до 62 847 шт., в 2021-м – до 47 137 шт.



По итогам прошлого года американцы купили всего 27 549 единиц, что на 41,5% меньше, чем годом ранее. Также это означает солидный спад на 71,6% по отношению к показателю 2018 года. За первые три квартала текущего года результат снизился на 35%, в Jeep предполагают, что к концу года он доберётся до отметки в 21 тыс. единиц.

Это привело к тому, что компания решила отказаться от продаж модели на североамериканском рынке (в Канаде ситуация со спросом, очевидно, схожая). Как сообщает Automotive News со ссылкой на представителя марки, 2023 модельный год станет для Jeep Renegade последним в указанном регионе. Однако в ряде других стран модель по-прежнему будет присутствовать: так, компактный кроссовер по-прежнему будет продаваться в Европе, Бразилии, Мексике и на других рынках.



На фото: салон актуального кроссовера Jeep Renegade

В компании пояснили, что уход Jeep Renegade с североамериканского рынка позволит автопроизводителю сосредоточить свои усилия на продвижении других, более востребованных моделях в США. После окончательного ухода паркетника моделью начального уровня станет Jeep Compass. Отметим, в 2022-м дилеры в Штатах реализовали 86 175 экземпляров, что почти на 14% больше, чем годом ранее. В текущем году у модели пока тоже прирост: за первые три квартала американцы купили 71 561 шт., что почти на 7% больше, чем годом ранее.



Отметим, стартовая цена Jeep Renegade 2023 модельного года составляет 29 445 долларов, такой автомобиль оснащается турбочетвёркой объёмом 1,3 литра. В Штатах его отдача составляет 177 л.с., а максимальный крутящий момент – 285 Нм. Немногим дороже обходится покупка стартовой версии Jeep Compass: комплектация Sport 2024 модельного года стоит 29 995 долларов. Под капотом у этого кроссовера располагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 200 л.с. (300 Нм).



Производитель продолжает готовиться к выводу на рынок новинок. Так, одной из них станет полностью электрический среднеразмерный внедорожник Jeep Recon, в его основу ляжет модульная платформа STLA Large, а производство будет налажено на мексиканском заводе Stellantis в городе Толука. Некоторые технические подробности о будущем SUV стали известны в конце прошлого месяца.