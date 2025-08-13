Европа ×
  • Jeep Renegade уходит из Европы, его производство в Италии завершится в конце года

13.08.2025 254 0 1

Некогда очень популярный в Европе субкомпактный кроссовер Jeep Renegade готовится к отставке, чтобы расчистить дорогу более свежими моделям. Производство Jeep Renegade на заводе Stellantis в итальянской коммуне Мельфи завершится до конца этого года, но продолжится ещё какое-то время в Бразилии на заводе в городе Гояна. Прямого наследника у Renegade не будет.

Jeep Renegade справил мировую премьеру весной 2014 года в Женеве, в его основе лежит фиатовская платформа Small Wide 4x4, корни которой уходят в середину 2000-х. Покупателям приглянулся угловатый кузов Renegade с лупоглазыми фарами, лихо изогнутыми подоконными линиями и «форточками» в передних дверях: самый маленький на тот момент Jeep очень бодро начал карьеру, на пике славы его продажи в Европе доходили до 80 000 шт. в год, в США — до 100 000 шт. в год. Совокупные глобальные продажи Renegade на данный момент превысили два миллиона экземпляров.

По мере старения Renegade стал терять популярность, несмотря на регулярные обновления: последний рестайлинг он пережил в 2022 году, а в прошлом году в Европе ему «прикрутили» новую мультимедийную систему. Российский рынок Renegade покинул в 2021 году, из США и Канады ушёл в 2023 году на фоне спада продаж, а теперь готовится проститься с Европой — по данным немецкого журнала auto motor und sport, производство Jeep Renegade на заводе Stellantis в Мельфи будет свёрнуто в конце текущего года. Выпуск родственного кроссовера Fiat 500X прекратился здесь ещё в прошлом году.

По данным аналитического агентства JATO Dynamics, продажи Jeep Renegade в первой половине текущего года в Европе составили 6938 шт., что на 51% меньше продаж в январе-июне 2024 года. Это не вполне естественный спад — Stellantis сильно порезал моторную гамму этому Джипу: в Германии он, например, сейчас предлагается только с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (130 л.с., 240 Нм) в сочетании с мягкогибридным довеском, 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. В других странах Европы ещё можно найти в продаже версии 4xe с гибридным полным приводом. Версии с дизелем и механическим полным приводом исчезли с европейского рынка ещё в ковидные годы.

В 2023 году на европейский рынок вышел новый маленький Jeep по имени Avenger на французской платформе CMP, он компактнее и в «базе» доступнее, чем Renegade, и у него есть чисто электрические версии. За первые шесть месяцев этого года Jeep Avenger разошёлся в Европе тиражом 52 154 шт. (+34% по сравнению с АППГ). В Германии Avenger стоит от 26 300 евро, Renegade — от 31 100 евро.

Предполагается, что нынешние европейские владельцы Renegade постепенно пересядут на Avenger либо на более крупный и дорогой Jeep Compass нового поколения (платформа STLA Medium), массовое производство которого на заводе в Мельфи начнётся в ближайшие месяцы. Здесь же в Мельфи производится соплатформенный кросс-лифтбек DS №8, здесь же в следующем году начнут собирать новую Lancia Gamma. Короче говоря, Jeep Renegade уступает место более крупным моделям, а у него самого прямого наследника в ближайшие годы не будет.

Между тем карьера Jeep Renegade пока продолжается в Бразилии — сейчас это для него главный рынок по объёму продаж: с января по июль этого года реализовано 24 381 шт. (-16,7% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что Jeep Compass в старом кузове здесь продаётся лучше: за тот же период спрос на него вырос на 18% до 32 468 шт. Jeep Avenger выйдет на бразильский рынок только в следующем году.

кроссовер авторынок Европа Jeep Jeep Renegade

 

