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  • Успех Jeep Avenger в Европе: 100 000 заказов за полтора года присутствия на рынке

Успех Jeep Avenger в Европе: 100 000 заказов за полтора года присутствия на рынке

21.06.2024 36 0 0

Компактный кроссовер изначально появился с полностью электрической «начинкой», позже подтянулись версии с ДВС и гибридной установкой.

Марка Jeep принадлежит мультибрендовому автогиганту Stellantis, свою самую компактную модель – Avenger – она презентовала осенью 2022 года в ходе Парижского автосалона. Главным рынком сбыта для кроссовера является Европа: машины добрались до «старосветских» дилеров в начале прошлого года. Теперь производитель рассказал о количестве заказов, которые уже успел собрать этот паркетник.

На фото: Jeep Avenger e-Hybrid

Как рассказали в пресс-службе Stellantis, к середине 2024 года количество заказов на Jeep Avenger превысило 100 тысяч. Получается, указанной отметки модель достигла примерно за полтора года на старосветском рынке. В компании также напомнили, что Avenger в 2023 году был признан автомобилем года в Европе.

Напомним, изначально модель дебютировала с единственным 156-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Также на рынок вышла бензиновая версия, которая оснащается трёхцилиндровым турбомотором PureTech объёмом 1,2 литра мощностью 100 л.с. В пару к нему предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач. Ещё есть вариант e-Hybrid с тем же бензиновым двигателем 1.2, 48-вольтовым довеском и электромоторчиком. Привод у перечисленных версий может быть только передним.

На фото: салон Jeep Avenger e-Hybrid

Полноприводный вариант с гибридной силовой установкой и прибавкой 4xe к названию дебютировал совсем недавно, во второй половине прошлого месяца. Напомним, в основе его системы лежит 136-сильная турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с 48-вольтовым электродовеском и двумя электромоторами, мощность каждого из которых равна 29 л.с. (по одному на каждой оси).

На фото: электрический кроссовер Jeep Avenger

У этой модификации в комплект предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач e-DCS6 с двойным сцеплением. Отметим, система полного привода обеспечивает постоянное распределение тяги в соотношении 50:50 на низких скоростях, при выше 90 км/ч задний электродвигатель полностью отключается. Jeep Avenger 4xe поступит в продажу в четвёртом квартале текущего года.

В компании предполагают, что наличие полноприводного варианта ещё сильнее подстегнёт интерес европейцев к компактному кроссоверу. Отметим, такой Avenger в ездовом режиме Sport тратит на разгон с места до «сотни» 9,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 194 км/ч. Для сравнения, полностью «зелёному» варианту на это же упражнение требуется на 0,5 секунды меньше, однако его максимальная скорость равна 150 км/ч.

На фото: салон электрического кроссовера Jeep Avenger

Напомним, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, Jeep Avenger с обычным бензиновым мотором можно купить минимум за 25 300 евро (эквивалентно примерно 2,41 млн рублей по текущему курсу), стоимость варианта e-Hybrid стартует с отметки 27 300 евро (около 2,6 млн рублей), а за полностью электрическую модификацию просят не менее 38 500 евро (порядка 3,67 млн рублей). Каким окажется ценник полноприводного гибрида, станет известно позже.

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