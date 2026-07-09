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  • Nissan Tekton: вдохновлённый Patrol компактный кроссовер для развивающихся рынков

Nissan Tekton: вдохновлённый Patrol компактный кроссовер для развивающихся рынков

09.07.2026 9922 1 0
Nissan Tekton: вдохновлённый Patrol компактный кроссовер для развивающихся рынков

Компания Nissan провела премьеру нового компактного кроссовера Tekton. Он является техническим клоном индийского Renault Duster и будет производиться вместе с ним на заводе Renault Nissan в Ченнаи. Из Индии Nissan Tekton будет поставляться на другие развивающиеся рынки, в основном в страны Африки и Ближнего Востока.

В виде тизеров Nissan Tekton был анонсирован ещё в октябре прошлого года, но только сегодня состоялась его полноценная премьера. Tekton является фактической заменой кроссовера Terrano, который был клоном Renault Duster первого поколения, но продавался неважно, а потому новая модель получила новое имя Tekton греческого происхождения, означающее «ремесленник» или «архитектор».

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Tekton — это слегка перелицованный индийский Renault Duster третьего поколения, вышедший на рынок в марте этого года. Напомним, что индийский Renault Duster в плане дизайна существенно отличается от одноимённой модели турецкой сборки и румынского Dacia Duster: как ни странно, «индиец» получился наиболее дорогим на вид и с более уютным интерьером. Все достоинства индийского Renault Duster достались свежепредставленному Nissan Tekton, как, впрочем, и недостатки — привод только передний. Пресс-служба Nissan утверждает, что облик Tekton вдохновлён легендарным внедорожником Nissan Patrol, сходство между Tekton и Patrol можно увидеть, например, в оформлении фар и фонарей.

Габаритная длина Nissan Tekton — 4349 мм, ширина — 1815 мм, высота — 1674 мм, колёсная база — 2657 мм. Дорожный просвет без нагрузки — 212 мм, угол въезда — 26,9 градуса, угол съезда — 34,7 градуса. Подвеска — пружинная: передняя — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Задние тормоза в «бедных» версиях кроссовера барабанные, в дорогих — дисковые.

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Силовые установки у Tekton — такие же, как у родственного Дастера. Базовая бензиновая 1,0-литровая «турботройка» (100 л.с., 166 Нм) предлагается только в паре с 6-ступенчатой «механикой», а старший 1,3-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор (163 л.с., 280 Нм) доступен как в сочетании с 6-ступенчатой МКП, так и с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Объём топливного бака — 50 л.

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В базовой комплектации Tekton имеет хороший набор систем активной и пассивной безопасности, светодиодную оптику, 17-дюймовые стальные колёса, кондиционер, электропривод стеклоподъёмников всех дверей и аудиосистему Arkamys с четырьмя динамиками. Богатые версии предлагают такие удобства, как адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, матричные фары, мультимедийная система с беспроводной связью со смартфонами, электропривод регулировок кресла водителя, панорамная стеклянная крыша, аудиосистема Arkamys Auditorium 3D и многое другое. Объём багажника — 518 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1789 л.

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﻿В Индии Nissan Tekton стоит от 1 049 000 до 1 859 000 рупий (от 825 000 до 1 500 000 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Добавим, что марка Nissan по-прежнему является незначительным игроком на индийском рынке, но её продажи растут: за первые пять месяцев этого года, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, реализован 15 291 автомобиль (+46,9% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что марка Renault за тот же период продала 21 782 автомобиля (+62,5%).

кроссовер Индия новинки Nissan Nissan Tekton
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1 комментарий
10.07.2026 11:47
Valentino G

Теперь мы знаем, сколько мог бы реально стоить азимут. Но он будет намного дороже.

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