Новинки ×

Nissan Patrol нового поколения получил хардкорную версию Pro-4X

17.06.2025 141 0 0

Компания Nissan расширила линейку версий актуального вездехода Patrol – гамму пополнила еще более суровая модификация. А вот техника перешла со стандартной модели.

Внедорожник Nissan Patrol нового поколения с заводским индексом Y63 дебютировал осенью прошлого года одновременно со своим американским братом – Nissan Armada. Причем в Штатах наряду со стандартной моделью сразу представили хардкорный вариант Pro-4X. А теперь такая версия появилась и у свежего Patrol, предназначенного для Ближнего Востока.

Программа доработок в целом такая же, как и у аналогичного исполнения Armada. Суровый Nissan Patrol Pro-4X имеет оригинальную радиаторную решетку и другой передний бампер с увеличенным до 34 градусов углом въезда, еще у новой версии есть дополнительная металлическая защита снизу. Накладки на колесных арках и заднем бампере выполнены в черном, тогда как у стандартной модели они в цвет кузова. Кроме того, у Nissan Patrol Pro-4X особые 20-дюймовые диски, обутые во вседорожную резину. Наконец, есть фирменные акценты Lava Red.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В салоне Nissan Patrol Pro-4X – черная кожаная обивка с контрастной прострочкой, на подголовниках кресел вышита эмблема суровой версии. В списке оборудования также значатся объединенные экраны приборки и мультимедиа (каждый диагональю 14,3 дюйма), панорамный люк, подогрев и вентиляция сидений, система Biometric Cooling (определяет, когда седокам первого и второго рядов жарко, после чего электроника сама регулирует температуру и направляет прохладный воздух) и множество водительских ассистентов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Техника стандартная, хотя базовый атмосферник V6 3.8 (316 л.с., 386 Нм) хардкорной версии все же не положен. Nissan Patrol Pro-4X предложен с бензиновым битурбированным мотором V6 3.5, который выдает 425 л.с. и 700 Нм. Коробка едина для всех вариантов – девятиступенчатый автомат. Patrol Pro-4X по умолчанию имеет пневмоподвеску.

Стандартный новый Nissan Patrol
1 / 3
Стандартный новый Nissan Patrol
2 / 3
Стандартный новый Nissan Patrol
3 / 3

Новое исполнение уже доступно к заказу. Например, в ОАЭ Nissan Patrol Pro-4X обойдется минимум в 362 900 дирхамов, что эквивалентно около 7,8 млн рублей. Стандартный внедорожник нового поколения с атмосферным V6 3.8 там стоит от 239 900 дирхамов (5,1 млн рублей), с турбомотором V6 3.5 – от 297 900 дирхамов (6,4 млн рублей).

внедорожник авторынок новинки Nissan Nissan Patrol

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» на днях предложила законодательно запретить онлайн-продажи автомобилей напрямую от производителя. То есть, в обход этих самых дилеров, из которых... 1060 12 1 16.06.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Kia Seltos I Пока определение «миллениал» не стало ругательным, Kia подсуетилась и создала для этого поколения специальную модель – Seltos. Производителю удалось даже найти ей убедительное место в своей... 4554 8 0 15.06.2025
Статьи / История Разориться и сгореть: история испанского автопроизводителя Authi Сейчас в это сложно поверить, но когда-то Испания была мировой сверхдержавой, влияние которой распространялась на Европу, Южную и Северную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. Однако к нача... 980 2 2 14.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27048 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12679 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Кокпит из четырех дисплеев и неожиданный простор: тест-драйв Changan Uni-K Самый эффектный китайский кроссовер? Ну если и не самый, то один из них – уж точно. И, что приятно, в отличие от младшего брата Uni-T, эта модель Changan получила менее вычурный облик. И от... 7788 5 4 21.01.2025
Обсуждаемое
12 Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж
8 5 причин покупать и не покупать Kia Seltos I
2 Dacia готовит обновлённый Logan: седан засветился на фото
Новые комментарии
Change privacy settings