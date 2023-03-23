GM прощается с Chevrolet Camaro шестого поколения и интригует по поводу преемника

Масл-кар шестого поколения снимут с производства в январе 2024 года, но имя его будет жить дальше.

«Шестой» Chevrolet Camaro дебютировал в 2015 году, а в 2019 году поползли слухи о том, что седьмого поколения не будет — инсайдеры рассказывали, что команда инженеров, работавшая над Camaro, расформирована и что производство масл-кара завершится в 2023 году. В 2020-м руководство GM решило продлить выпуск Camaro ещё на один, 2024-й модельный год, он точно будет последним и очень коротким: ближайшим летом GM запустит в продажу прощальный Chevrolet Camaro Collector’s Edition в модификациях RS, SS и ZL1 (это топ-версия с 659-сильным компрессорным V8), в январе 2024 года завод в Лансинге (штат Мичиган) выпустит последние экземпляры некогда очень популярной модели.

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Впервые на рынок Chevrolet Camaro вышел в далёком 1966 году, GM разработала его как ответ на бешено популярный фордовский Mustang, пик продаж Camaro пришёлся на 1979 год — тогда было реализовано более 280 тысяч экземпляров! Сегодня о таком спросе масл-кары могут только мечтать: Camaro шестого поколения добился максимума в 72 705 проданных единиц в США в 2016-м, в последующие годы продажи были намного скромнее. В 2022-м Camaro разошёлся в США тиражом 24 652 шт. и сильно отстал от своих главных конкурентов: Dodge Challenger продан в количестве 55 060 шт., Ford Mustang — 47 566 шт.



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Актуальный Dodge Challenger снимут с производство уже в этом году, ему на смену придёт электрический масл-кар. Дольше всех из бензиновых масл-каров проживёт Ford Mustang, поскольку его нынешнее седьмое поколение дебютировало лишь осенью прошлого года. У «шестого» Camaro прямого, бензинового наследника, скорее всего, не будет.



Официальный пресс-релиз гласит, что карьера Camaro в автоспорте продолжится и что это не последняя глава в истории Camaro, имя модели будет жить, однако GM пока не готова раскрыть свои планы на этот счёт. Впрочем, инсайдеры всё разболтали ещё в прошлом году: Camaro, а также Corvette и Escalade превратятся в самостоятельные бренды с несколькими моделями.



Под маркой Camaro будут выпускаться спортивные модели среднего ценового диапазона: в предварительных планах значатся электрические купе и кабриолет с посадочной формулой 2+2, кроссовер с трёх- и пятидверным кузовами и некий флагманский спорткар, стоящий на ступеньку ниже будущего Corvette С9. В общем, будет интересно.

