В Сhevrolet решили продлить жизненный цикл спорткара Сamaro, несмотря на падение продаж

Chevrolet выпускает Camaro с 1966 года, модель «брала перерыв» с 2002-го по 2009 год, а актуальное шестое поколение спорткара появилось в 2016-ом. Продажи модели на домашнем рынке с тех пор неуклонно снижаются. Так, если по итогам 2016-го дилеры сумели реализовать 72 705 машин, то за весь 2019-ый – лишь 48 265 экземпляров. Этот показатель на 5,3% меньше, чем годом ранее и на треть (на 33,6%) меньше по сравнению с пиковым для этой генерации годом.



На фото: Chevrolet Camaro ZL1 (версия для рынка Австралии)

Слухи о том, что компания Chevrolet намерена снять с производства Camaro, появились в СМИ ещё в прошлом году, правда, официального подтверждения пока не последовало. Судя по свидетельствам источников в GM, в концерне предполагают, что у этого суперкара нет будущего и своих выводах они опираются на низкие и падающие продажи модели. Для сравнения, спортивный автомобиль другого американского бренда – Ford Mustang – за 2019 год разошёлся тиражом 72 489 шт. (меньше на 4,4%, чем в 2018-ом).



Несмотря на это, по данным австралийского издания Wheels, которое ссылается на собственные источники в компании, Chevrolet Camaro решили продлить жизнь ещё на пару лет. Теперь ожидается, что модель покинет конвейер в 2026 году. Преемника у него, вероятнее всего, не будет. Напомним, «Шеви» как и многие другие американские бренды сейчас постепенно избавляются от «легковушек» постепенно фокусируясь на кроссоверах, внедорожниках и пикапах.

Тем временем, пока что модель и на конвейере, и в продаже имеется: так, в 2021 году Camaro вернется на авторынок Австралии. У этого спорткара будет правый руль, а также пара версий – SS и ZL1. Продажи будет осуществлять новая компания, возникшая после ликвидации марки Holden (она называется GM Specialty Vehicles). Ранее Kolesa.ru подробно рассказывали о том, как проходил уход бренда с этого рынка.



Ранее мы также рассказывали о «посвежевшем» Chevrolet Camaro: модель обновили в мае 2019 года. До этого 461-сильная атмосферная «восьмёрка» объёмом 6,2 литра (крутящий момент – 617 Нм) была доступна только в сравнительно дорогих комплектациях, однако позже появилась на более доступных версиях. Также в линейке сохраняются 2,0-литровая «турбочетвёрка» (278 л.с., 400 Нм) и 339-сильный V6 объёмом 3,6 литра (385 Нм). Есть и 650-сильная версия мотора V8. Коробки передач – либо шестискоростная «механика», либо десятиступенчатый гидромеханический «автомат».



На сегодняшний день на домашнем рынке минимальный ценник спорткара составляет 25 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 1,84 млн рублей по текущему курсу. За эти деньги клиент получит автомобиль с базовым двухлитровым мотором и ручной коробкой передач.

В России модель на сегодняшний день не представлена. Сейчас Шевроле продаёт у нас только Tahoe и Traverse. По итогам прошлого года на территории РФ удалось реализовать 529 Tahoe и 319 Traverse. На спорткар Camaro же пришлось 268 экземпляров. В текущем году, судя по всему, дилеры распродали остающиеся машины (ещё 37 единиц).

