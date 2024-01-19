Европа ×
  • Jeep готовится к премьере кроссовера Wagoneer S: новый тизер и срок начала продаж

Jeep готовится к премьере кроссовера Wagoneer S: новый тизер и срок начала продаж

19.01.2024 78 0 0

Электрический SUV американской марки получит 608-сильную установку. На разгон с места почти до «сотни» ему понадобится 3,5 секунды.

Бренд Jeep входит в портфель автогиганта Stellantis, главная задача которого – добиться прибыльности для всех своих марок. Это предполагает расширение их модельного ряда, Jeep не исключение. Осенью 2022 года марка рассказала о своих планах, которые касаются электромобилей, и представила несколько новинок. Тогда дебютировал серийный паркетник Avenger, а в статусе концептов показались внедорожник Recon и кроссовер Jeep Wagoneer S.

Тизеры Jeep Wagoneer S

Теперь в американской компании рассказали о том, что продажи полностью электрического кроссовера Jeep стартуют в США осенью текущего года. Позже модель доберётся и до других ключевых для бренда рынков; в частности, в 2025 году Wagoneer S, по плану, должен появиться у дилеров в Европе.

Тизер Jeep Wagoneer S (высветленная версия)

Отметим, марка пока что продолжает использовать название Jeep Wagoneer S, хотя ранее сообщалось, что это имя является рабочим, созданным именно для концепта. Причём изначально создатели новинки поясняли, что литера S намекает на «сексуальность, скорость и сногсшибательный дизайн». Каким в итоге окажется наименование серийной модели, станет известно позже.

Концепт Jeep Wagoneer S

Предполагается, что в основу чисто электрического кроссовера Jeep ляжет платформа STLA Large, которая принадлежит Stellantis, правда, производитель эту информацию пока не подтвердил. При этом в компании уже обнародовали ряд технических данных. Так, известно, что запас хода паркетника на одной зарядке составит около 644 км (400 миль), при этом ёмкость тяговой батареи пока не раскрывается.

Как сообщалось ранее, у Jeep Wagoneer S будет полный привод, модель оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составит порядка 608 л.с. Такому SUV на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) требуется 3,5 секунды. Известно, что версий с ДВС у этой модели не будет.

Вероятно, серийная версия многое в дизайне позаимствует у концепта. Wagoneer S ранее назвали самым «гламурным Джипом» за всю историю бренда, к такому выводу привели округлые линии кузова и головная оптика узкой формы, соответствующая актуальным трендам. Визуально шоу-кар схож с британскими кроссоверами семейства Range Rover. Информации о салоне новинки пока нет, известно только, что он будет рассчитан на пятерых седоков. Ожидается, что за клиентов новинка американской марки будет бороться с BMW iX (этот электрокроссовер дебютировал летом 2021 года).

Напомним, в текущем году модельную линейку обещает пополнить и среднеразмерный электрический внедорожник Jeep Recon. Ожидается, что эта модель станет «зелёной» альтернативой «углеводородному» рамному внедорожнику Jeep Wrangler. Как сообщалось ранее, у модели будет двухмоторная силовая установка, которая в стартовом исполнении Sport будет совокупно выдавать свыше 400 л.с., а у топ-версии Moab отдача составит около 600 л.с.

кроссовер США авторынок электромобиль новинки Европа Jeep Jeep Wagoneer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Винт, диск, имитация: почему самоблок не стал серийной опцией и не нужен обычному водителю Блокировка межколёсного дифференциала некоторым кажется каким-то чудом, которое делает из моноприводного автомобиля или внедорожник, или раллийный болид. Так ли это на самом деле и почему са... 458 1 2 19.01.2024
Статьи / Ралли DAF TurboTwin: грузовой монстр, каких Дакар уже не увидит никогда Лидер общего зачета марафона Париж – Дакар Ари Ватанен несется на Peugeot 405 T16 по африканской пустыне, вздымая колесами килограммы песка, на скорости под 200 км/ч. Параллельно ему летит в... 1556 2 2 18.01.2024
Статьи / Авто с пробегом Mitsubishi Pajero IV (NS) с пробегом: нет воде в салоне и даешь бензобак из Нижнего! Mitsubishi Pajero четвертого поколения все еще привозят в Россию новыми, ведь выпуск для стран Азии и Океании прекратили только в 2022 году. Внедорожник уже 15 лет в производстве, но еще выг... 2564 4 1 17.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13867 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8134 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7223 14 2 04.09.2023
Change privacy settings