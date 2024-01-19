Jeep готовится к премьере кроссовера Wagoneer S: новый тизер и срок начала продаж

Бренд Jeep входит в портфель автогиганта Stellantis, главная задача которого – добиться прибыльности для всех своих марок. Это предполагает расширение их модельного ряда, Jeep не исключение. Осенью 2022 года марка рассказала о своих планах, которые касаются электромобилей, и представила несколько новинок. Тогда дебютировал серийный паркетник Avenger, а в статусе концептов показались внедорожник Recon и кроссовер Jeep Wagoneer S.

Тизеры Jeep Wagoneer S

Теперь в американской компании рассказали о том, что продажи полностью электрического кроссовера Jeep стартуют в США осенью текущего года. Позже модель доберётся и до других ключевых для бренда рынков; в частности, в 2025 году Wagoneer S, по плану, должен появиться у дилеров в Европе.



Тизер Jeep Wagoneer S (высветленная версия)

Отметим, марка пока что продолжает использовать название Jeep Wagoneer S, хотя ранее сообщалось, что это имя является рабочим, созданным именно для концепта. Причём изначально создатели новинки поясняли, что литера S намекает на «сексуальность, скорость и сногсшибательный дизайн». Каким в итоге окажется наименование серийной модели, станет известно позже.



Концепт Jeep Wagoneer S

Предполагается, что в основу чисто электрического кроссовера Jeep ляжет платформа STLA Large, которая принадлежит Stellantis, правда, производитель эту информацию пока не подтвердил. При этом в компании уже обнародовали ряд технических данных. Так, известно, что запас хода паркетника на одной зарядке составит около 644 км (400 миль), при этом ёмкость тяговой батареи пока не раскрывается.



Как сообщалось ранее, у Jeep Wagoneer S будет полный привод, модель оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составит порядка 608 л.с. Такому SUV на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) требуется 3,5 секунды. Известно, что версий с ДВС у этой модели не будет.



Вероятно, серийная версия многое в дизайне позаимствует у концепта. Wagoneer S ранее назвали самым «гламурным Джипом» за всю историю бренда, к такому выводу привели округлые линии кузова и головная оптика узкой формы, соответствующая актуальным трендам. Визуально шоу-кар схож с британскими кроссоверами семейства Range Rover. Информации о салоне новинки пока нет, известно только, что он будет рассчитан на пятерых седоков. Ожидается, что за клиентов новинка американской марки будет бороться с BMW iX (этот электрокроссовер дебютировал летом 2021 года).



Напомним, в текущем году модельную линейку обещает пополнить и среднеразмерный электрический внедорожник Jeep Recon. Ожидается, что эта модель станет «зелёной» альтернативой «углеводородному» рамному внедорожнику Jeep Wrangler. Как сообщалось ранее, у модели будет двухмоторная силовая установка, которая в стартовом исполнении Sport будет совокупно выдавать свыше 400 л.с., а у топ-версии Moab отдача составит около 600 л.с.

