Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio: рестайлинг и более мощная юбилейная версия

Осенью прошлого года итальянская марка Alfa Romeo, входящая в корпорацию Stellantis, комплексно обновила родственные среднеразмерные модели на платформе Giorgio — седан Giulia и кроссовер Stelvio, но тогда «за кадром» остались топ-версии Quadrifoglio с 2,9-литровым бензиновым битурбомотором V6. Теперь обновлены и они, причём обе машины дебютировали в лимитированном исполнении Quadrifoglio 100th Anniversario, у которого есть технические особенности.

Родственные Giulia и Stelvio находятся на закате своей рыночной карьеры и в ближайшие годы будут заменены полностью электрическими преемниками, но у петролхедов ещё есть время насладиться живыми классиками: сегодня представлены рестайлинговые топ-версии Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio, причём сразу в юбилейных «ливреях». Дело в том, что 100 лет назад, а именно 15 апреля 1923 года итальянец Уго Сивоччи выиграл гонку Targa Florio на Сицилии за рулём Alfa Romeo RL с рисунком четырёхлистного клевера на капоте. С тех пор четырёхлистный клевер считается символом удачи Alfa Romeo, им украшают гоночные машины и наиболее мощные версии дорожных моделей.

Юбилейные Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio будут выпущены ограниченным тиражом по 100 экземпляров каждый, их отличительные особенности помимо памятных эмблем и шильдиков — это тормозные суппорты золотого цвета, углепластиковые радиаторная решётка и корпуса зеркал, чёрная алькантаровая обивка салона с контрастной золотой прострочкой.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Специально для юбилейный версий 2,9-литровая «битурбошестёрка» форсирована с 510 до 520 л.с., а в задний мост установлен дифференциал с механической блокировкой, что будет особенно полезно для седана, так он в версии Quadrifoglio строго заднеприводный, тогда как кроссовер — полноприводный. Коробка передач в обоих случаях — только 8-ступенчатый «автомат».



Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversario 1 / 3 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversario 2 / 3 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversario 3 / 3

Как прибавка в мощности сказалась на динамике, производитель не сообщает, для справки скажем, что стандартный 510-сильный Stelvio Quadrifoglio набирает первую «сотню» за 3,8 с, Giulia Quadrifoglio — за 3,9 с. Важное уточнение: форсированный мотор доступен только для Европы (включая Великобританию) и Китая, остальные рынки в пролёте.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В рамках общего для семейства рестайлинга версии Quadrifoglio получили новые трёхсекционные адаптивные матричные фары, обновлённую мультимедийную систему с 8,8-дюймовым экраном и полностью виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов, у которого в версии Quadrifoglio помимо трёх стандартных режимов отображения (Evolved, Relax, Heritage) есть уникальный режим Race с тахометром по центру (показан на фотографиях).



Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversario 1 / 3 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversario 2 / 3 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversario 3 / 3

Юбилейные Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio доступны в трёх цветах на выбор — красный Rosso Etna, зелёный Verde Montreal и чёрный Nero Vulcano. Цены пока не объявлены.

