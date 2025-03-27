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Седан Avatr 06 выходит на рынок: самая дешёвая модель в гамме

27.03.2025 103 0 0

Новая эффектная модель Avatr стала доступна к заказу на родине. Там модель предложена в виде гибрида или полноценного электрокара.

Внешность серийного седана Avatr 06 рассекретили в конце прошлого года, интерьер показали в начале 2025-го. Ну а сегодня в Китае открыли прием заявок, хотя полного прайса пока нет – объявлена только стартовая цена, да и та пока предварительная. Напомним, электрифицированный бренд Avatr – это совместный проект компании Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Avatr 06 стал четвертой массовой моделью марки – он присоединился к старшему седану Avatr 12, кроссоверам Avatr 07 и Avatr 11. Кроме того, «шестерка» является еще и самым дешевым автомобилем в гамме, но к цене вернемся позже.

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Дизайн выполнен в актуальном фирменном стиле Avatr. Седан 06 имеет мудреную головную оптику, безрамочные двери и узкие раздельные полоски задних фонарей. При этом, как и у Avatr 12, у «шестерки» нет заднего стекла. У основания капота может быть цифровая панель: она способна отображать различные надписи, незамысловатые рисунки и анимацию. Как и для остальных машин марки, для новинки предусмотрены лидар и камеры вместо традиционных наружных зеркал.

Несмотря на звание модели «начального уровня» Avatr 06 вовсе не маленький автомобиль. Длина равна 4855 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1450 мм. Колесная база – те же 2940 мм, что и у паркетника Avatr 07. Седану положены 20- или 21-дюймовые диски. Объем багажника «шестерки» составляет 416 литров (китайцы пишут, что это без учета «подполья»), с разложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1266 литров. У электроверсии спереди есть отсек на 70 литров.

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В салоне – табло почти во всю ширину передней панели, отдельный крупный центральный тачскрин мультимедиа, «сплющенный» руль и двухэтажный тоннель. У машин с камерами вместо зеркал имеются дополнительные дисплеи, которые транслируют картинку с тех самых камер. Двери открываются с помощью кнопок. Кресла – с подогревом, вентиляцией и массажером (переднее пассажирское сиденье вдобавок имеет откидную подставку для ног). Ну и конечно, в списке оборудования значатся все современные водительские ассистенты.

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Avatr 06 предложен не только в виде электрокара, но и в виде последовательного гибрида. За доплату предусмотрена пневмоподвеска. В состав силовой установки гибридной «шестерки» входят бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.; работает в режиме генератора) и 314-сильный электродвигатель (расположен на задней оси). Гибрид доступен с двумя вариантами батареи – емкостью 31,7 или 45,06 кВт*ч, на электротяге такой седан проедет 170 или 240 км соответственно (по циклу WLTC). У электромобиля две модификации: заднеприводная с 343-сильным мотором и полноприводная, два двигателя которой вместе выдают 598 л.с. «Электричка» комплектуется аккумулятором на 72,88 кВт*ч, одномоторный седан проедет 650 км (но уже по циклу CLTC), двухмоторный – 600 км (CLTC).

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Начальная цена Avatr 06 – 215 900 юаней (около 2,48 млн рублей по текущему курсу). Но, как мы помним, ценник пока предварительный, а в Китае это слово обычно подразумевает то, что реальная цена окажется ниже. Для сравнения, кроссовер Avatr 07, которому прежде принадлежал титул самой дешевой модели марки, сейчас без учета акций стоит от 219 900 юаней (2,53 млн рублей). «Живые» продажи седана Avatr 06 стартуют в апреле.


Бренд Avatr представлен и за пределами Китая – в том числе, и в России. У нас первенцем стал электрический кроссовер Avatr 11. Kolesa.ru уже познакомился с этой моделью, все подробности – в нашем материале.

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