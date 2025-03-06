С премиальным электрокаром Avatar 11 мы познакомились еще летом позапрошлого года, и автомобиль произвел на меня очень сильное впечатление. Я тогда написал: «Никогда не думал, что у меня возникнет сожаление, что я не богатенький Буратино и что у меня нет уютного особняка в ближнем Подмосковье или Новой Москве», потому что именно для этой категории потребителей решение о покупке роскошного, мощного и очень быстрого электромобиля является достаточно органичным. Прошло полтора года – и многое изменилось.
Воплощение союза трех
Дело в том, что в 2023-м автомобили попадали в Россию исключительно в порядке параллельного импорта, а это накладывало целый ряд ограничений и на функциональность машины, и на ее гарантийную поддержку. Но китайские компании, похоже, переняли у русских манеру «долго запрягать, но потом быстро ездить». Как правило, перед тем, как принять какое-то серьезное решение – например, о вхождении на какой-либо рынок, они в течение длительного времени оценивают все обстоятельства и сопутствующие аспекты. Но, приняв, бросают на выполнение этого решения всю доступную интеллектуальную, финансовую и техническую мощь. Марка Avatr в этом плане – не исключение.
Сама по себе компания – это совместное предприятие Changan, CATL и Huawei, созданное в 2018 году. Changan взял на себя разработку платформ новых автомобилей, Huawei – все вопросы, связанные с электроникой, электрической частью и программным обеспечением, а CATL как крупнейший производитель автомобильных ходовых батарей – поставку аккумуляторов нужной емкости. Весной 2021-го было официально объявлено о регистрации компании под названием Avatar Technologies, а в августе – о премьере концепта Avatar E11. Внешность концепта была разработана в собственном дизайн-центре в Мюнхене, который возглавил Надэр Фагизаде, до этого 20 лет проработавший одним из ведущих дизайнеров BMW и отвечавший, в частности, за разработку кузовов 6-й и 7-й серий и спортивного родстера i8. В ноябре того же 2021 года была показана и серийная версия, при этом из названия марки выпала третья буква А, из названия модели – буква Е.
В любом случае наименование марки напоминает слово «аватар», что в переводе с санскрита означает «воплощение». На востоке любят символизм, и, по идее, автомобили Avatr должны воплощать в себе стремление, силу и энергию своих владельцев. Об этом должна напоминать и эмблема в виде невысокой асимметричной пирамиды, отдельные плоскости которой должны напоминать о «многогранности каждой индивидуальности и желании исследовать каждую версию собственного "я"».
Зовите его один-один
До России первые Аватры добрались в 2023 году, и произошло это, как мы помним, в порядке параллельного импорта: автомобили были закуплены у китайских дилеров. Еще полтора года ушло на то, чтобы оценить перспективы рынка, причем оценить вполне положительно – о наличии серьезного спроса на роскошные автомобили с электрическими и гибридными силовыми установками говорили сотни Voyah, Zeekr и Lixiang, появившиеся на улицах российских городов. В результате решение было принято: официальные поставки Avatr в Россию будут опираться на Changan Motors Rus как дистрибьютора, но при условии самостоятельного построения отдельной дилерской сети. В принципе, все логично: законы рынка требуют продавать дорогие автомобили отдельно от продукции массового сегмента.
Итак, на сегодня марка Avatr активно занимается построением собственной дилерской сети, привязанной к сети Changan, но все же отдельной. На текущий момент в крупных городах центра и юга нашей страны уже открыто два десятка официальных салонов, и в ближайшее время их количество должно удвоиться. При этом запланировано последовательное продвижение на восток – на Урал и в Сибирь. Одновременно создан базовый склад запасных частей, ведется активное обучение персонала… И первым на наш рынок выходит все тот же первенец марки, Avatr 11.
Кстати, в компании утверждают, что название марки как пишется, так и читается – «Аватр», а вот название модели – не «одиннадцать», а «один-один». В ближайшее время должен пройти процедуру сертификации еще один автомобиль – люксовый фастбек Avatr 12. Но пока что в салонах представлен только «один-один» в трех комплектациях – пятиместной заднеприводной за 6 950 000 рублей, пятиместной полноприводной за 7,5 миллиона и топовой четырехместной полноприводной за 7 800 000 рублей. То есть, по сравнению с 2023 годом цена на «официальные» автомобили стала несколько ниже, чем на «параллельные».
Один серый, другой белый…
Заднеприводная версия оснащается одним синхронным двигателем с постоянным магнитом, который имеет максимальную мощность 313 л.с. и может выдавать до 370 Нм крутящего момента, что позволяет разгонять машину до сотни за 6,6 секунды. Емкость батареи – 90 кВт⋅ч, и этого хватает на 575 км пробега (по циклу NEDC). В полноприводных версиях такой же задний электромотор дополнен передним асинхронным переменного тока, поднимающим общую мощность и отдачу до 578 л.с. и 650 Нм. Соответственно, и батарея таких версий имеет более высокую емкость (116 кВт⋅ч), и пробежать на одной зарядке они могут уже 625 км, и разгон до сотни занимает всего 4,5 секунды – и это несмотря на то, что полноприводные варианты тяжелее на 245 кг.
Кстати, платить транспортный налог из всех 578 «лошадок» придется только за 150. Электромобили облагаются налогом не по пиковой, а по так называемой максимальной 30-минутной мощности, а она составляет для заднеприводных версий 95 л.с., а полноприводных – 150.
Но привод, количество посадочных мест и емкость батареи – это не все, что может выбрать потенциальный клиент. Во-первых, это, конечно, цвет кузова. Их доступно семь: три глянцевых (белый, серый и черный), два «специальных глянцевых» (зеленый и песочный) и два матовых – белый и серый. В компании говорят, что клиентам особенно полюбились матовые цвета – все автомобили в них были распроданы еще до реального появления на складах дилерских центров.
Далее идет вариант оформления салона. Он обязательно будет двухцветным, с акцентами, подобранными для конкретного варианта. Это может быть сочетание черного с темно- или светло-серым, бордового с темно-синим или белого с фиолетовым. Любом случае руль и сиденья будут обтянуты натуральной кожей – либо сорта Nappa, либо Savannah.
Специально для России
Стоит отметить и ряд изменений, которые получили Avatr 11 для российского рынка. Во-первых, это расширенный набор «теплых опций», включающий в себя обогрев всех сидений, руля, зеркал и ветрового стекла. Лакокрасочное покрытие и сам кузов получили дополнительную защиту от механических повреждений и реагентов – увеличена толщина подстилающего покрытие полихлорвинидного слоя, что повысило уровень защиты кузова с достаточного для Китая LV2 до LV4.
Есть среди конструктивных изменений и такой бонус: в Китае четырехпоршневыми тормозными механизмами Brembo оснащаются только топовые комплектации, а в российской спецификации их получили все версии. Меньше будет и проблем с зарядкой: стандартные для Китая порты GB/T заменены на куда более распространенные у нас порты европейского стандарта CCS Combo 2. Кстати, лючок, открывающий доступ к зарядным портам, также снабжен сервоприводом.
Ну и самое главное. После теста «параллельного» Avatr 11 в 2023 году я сетовал на то, что самые полезные электронные функции автомобиля в России работать не будут – ни активный круиз, ни электронные помощники, которым служит целый арсенал электронных же органов чувств, включающий в себя 3 лидара, 6 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков, 13 камер с HD-разрешением и 34 датчика оценки режима движения. Теперь же вся электроника автомобиля полностью функциональна: работает и интеллектуальный круиз-контроль, и система удержания в полосе движения, и системы предупреждения о фронтальных и поперечных столкновениях и о столкновении сзади и при движении задним ходом.
Берем смартфон и рулим
Все программное обеспечение полностью русифицировано, и в меню на огромном экране вы не увидите ни одного иероглифа. Работают и системы интеграции со смартфонами на iOS и Android, но на всякий случай система включает и оффлайн-навигацию Petal Maps, которая учитывает и дорожную обстановку. Каждый автомобиль получает SIM-карту с доступом к мобильному интернету, которая активируется дилером сразу после продажи. А еще приложение Petal Maps имеет на экране значок, позволяющий в одно касание проложить маршрут к ближайшей зарядной станции.
Эта же SIM-карта обеспечивает полный доступ ко всем функциям автомобиля через мобильное приложение, которое можно установить на свой смартфон. Можно дистанционно включить обогрев или кондиционирование, задать температуру воздуха в салоне, открыть или закрыть двери – причем именно открыть или закрыть, а не просто отпереть или запереть, ведь, как вы помните, двери в Avatr 11 снабжены сервоприводами. Можно даже дистанционно управлять автомобилем – например, для того, чтобы загнать его в узкое парковочное место, находясь снаружи.
Сага про комфорт
В общем, каждый владелец может обеспечить для себя максимальный комфорт, причем в своем, индивидуальном понимании этого слова. Но и с общим комфортом в Avatr 11 – полный порядок. Во-первых, здесь радикально решен вопрос с традиционной для китайских автомобилей недостаточной длиной подушек передних сидений – она сделана регулируемой. В экземпляре, который я тестировал в 2023-м, такой опции не было. Естественно, максимальный комфорт для обитателей второго ряда дает четырехместная версия с двумя отдельными «капитанскими» креслами. Тут вообще все «по-взрослому»: полный набор электрорегулировок, возможность управления собственным микроклиматом… А еще спинки сидений первого ряда получили своеобразные узкие полочки, которые могут послужить поручнями и облегчить процесс посадки и высадки через довольно низкий проем задних дверей.
Ну и вообще, «Аватр один-один» – это про комфорт и эффектность. Например, корпус центрального динамика аудиосистемы, расположенный за главным экраном медиасистемы, имеет вид однообъемного гиперболоида вращения и почему-то вызывает в памяти такие непонятные слова, как «сингулярность», «орисфера», ну и вообще имена Римана и Лобачевского. Чтобы посторонние шумы не вмешивались в звучание аудиосистемы Meridian, внутри кузова смонтированы 22 звукопоглощающие перегородки. А с дорожными шумами борются штатные шины Continental c технологией ContiSilent, в которых внутренняя поверхность шин в зоне протектора покрыта шумопоглощающей пеной из полиуретана.
Гарантия на новых условиях
Ну и, само собой, с официальным дебютом у Avatr появилась и полноценная заводская гарантия. Теперь компания гарантирует исправность всех высоковольтных компонентов (батареи, тяговых электродвигателей и контроллеров) в течение 8 лет или 160 тысяч километров, а кузова и всех основных узлов и деталей – в течение 5 лет или 120 тысяч километров. При этом гарантия распространяется даже на такие расходные элементы, как фильтры климатической системы, тормозные колодки, реле и предохранители, а также щетки стеклоочистителя – правда, компания несет ответственность за их исправность лишь на 3 месяца или 5000 километров.
|Технические характеристики Avatr 11
|Кузов
|Тип кузова
|седан
|Число дверей/мест
|4/4
|4/5
|Длина/ширина/высота, мм
|4880/1970/1601
|Колесная база, мм
|2975
|Колея передняя/задняя, мм
|н.д./н.д.
|Масса снаряженная/полная, кг
|2425/2973
|2180/2555
|Объём багажника спереди/сзади, л
|95/395
|Двигатель
|Тип
|электрический, асинхронный + синхронный
|электрический, синхронный
|Число и расположение
|2, спереди и сзади, поперечно
|1, сзади, поперечно
|Мощность, кВт/л.с.
|425/578
|230/313
|Крутящий момент, Н•м
|650
|370
|Суммарная отдача силовой установки, кВт/л. с., Н·м
|425/578, 650
|230/313, 370
|Трансмиссия
|Привод
|полный
|задний
|Ходовая часть
|Подвеска передняя
|независимая, двухрычажная
|Подвеска задняя
|независимая, многорычажная
|Тормоза передние
|дисковые, вентилируемые
|Тормоза задние
|дисковые, вентилируемые
|Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
|Размерность шин
|265/40 R22
|265/45 R21
|Эксплуатационные характеристики
|Максимальная скорость, км/ч
|200
|Время разгона 0–100 км/ч, с
|4,5
|6,6
|Тяговая батарея, тип и емкость, кВт·ч
|трехкомпонентная, литий-ионная Li-NMC, 116,79
|трехкомпонентная, литий-ионная Li-NMC, 90,38
|Запас хода (по циклу NEDC), км
|625
|575
|Дорожный просвет, мм
|170
Для комментирования вам необходимо авторизоваться