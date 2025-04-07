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  • Avatr готовит минивэн и большой трёхрядный кроссовер, ждём в России

Avatr готовит минивэн и большой трёхрядный кроссовер, ждём в России

07.04.2025 452 0 0

Китайская компания Avatr Technology, недавно официально вышедшая на российский рынок, готовится существенно расширить модельный ряд: в 2026 году в нём появятся 6-местный кроссовер и минивэн, в их основу ляжет новая модульная платформа Changan SDA 2.0.

В 2018 году Changan и Nio создали совместное предприятие для выпуска электромобилей, но компания Nio его не потянула, так как столкнулась с финансовыми трудностями и вынуждена была отказаться от всех неприоритетных проектов. Место Nio впоследствии заняли CATL и Huawei, в 2021 году совместное предприятие Changan-Nio было переименовано в Avatr Technology, компания Changan является его главным акционером с долей 40,99%, CATL принадлежат 14,1%, а Huawei не владеет акциями, но поставляет Avatr развлекательную электронику, программное обеспечение и различные ассистенты водителя вплоть до автопилота.

На данный момент Avatr выпускает четыре модели — кроссоверы Avatr 11, Avatr 07 и седаны Avatr 12, Avatr 06, все они построены на модульной платформе CHN, разработанной Changan сотоварищи специально для Avatr, другие дочерние бренды Changan эту платформу не используют. Изначально компания Avatr выпускала только электромобили, но теперь у всех моделей есть и plug-in гибридные версии, благодаря которым продажи Avatr резко пошли вверх. В первом квартале этого года продажи Avatr в Китае, по данным CAAM, составили 21 961 автомобиль, что на 182,9% больше продаж в январе-марте 2024 года.

В феврале компания Changan раскрыла свои планы на будущее: они связаны с разработкой высокоинтеллектуальных моделей нового поколения, в которые будут интегрированы искусственный интеллект Deep Seek и продвинутая система автономного вождения. Тогда же была анонсирована новая модульная платформа SDA 2.0, которая будет общей для некоторых моделей Changan Qiyuan, Deepal и Avatr, что позволит Changan существенно сократить затраты на разработку.

По данным китайского журнала Autohome, в следующем году у Avatr выйдут две модели на платформе SDA 2.0: большой шестиместный кроссовер, известный на данный момент под кодовым индексом G618, и минивэн D706 — обе эти модели, вероятно, будут предложены как с plug-in гибридными, так и с полностью электрическими силовыми установками. Huawei останется ключевым поставщиком электроники для новых моделей Avatr, притом что Avatr не входит в головное направление автомобильного бизнеса Huawei, которое курирует дочерняя структура HIMA.

Всего в ближайшие три года Avatr представит как минимум семь полностью новых моделей, одна из них получит разработанную CATL модульную скейтборд-платформу Bedrock — скорее всего, это будет флагманский седан.

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