Дизайн нового кроссовера электрифицированного семейства Qiyuan с отдельной эмблемой (оно же Nevo на экспортных рынках) фирма Changan рассекретила в декабре, тогда же в Сеть выложили сертификат пятидверки. Прежде паркетник был известен под индексом C798, однако, как и предполагал Kolesa.ru, это лишь внутризаводское обозначение. Теперь же объявлено товарное имя: на родине новинку будут продавать как Changan Qiyuan Q07. Одновременно опубликованы свежие официальные картинки автомобиля – уже с новым названием. Кстати, это вторая модель на букву Q в линейке: в 2023-м в КНР стартовал паркетник Q05, то есть гибридный вариант Changan Uni-S/CS55 Plus. Но у Q07 аналога в гамме материнской марки нет – по крайней мере, пока.

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Внешность модели оформили в новом для компании Changan стиле. Среди особенностей экстерьера – гладкий «нос», вертикальные блоки фар и расположенные выше двухсекционные светодиодные ходовые огни, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде рамки задние фонари. Также сообщается, что в основе Qiyuan Q07 лежит платформа «нового поколения». Для паркетника предусмотрены лидар и адаптивная подвеска. Длина кроссовера равна 4837 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2905 мм.

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В пятиместном салоне отсутствует привычная приборка – ее роль возложена на проекционный дисплей. Нет и отдельного блока управления «климатом» — все настройки «вшиты» в гигантский центральный тачскрин мультимедийной системы. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Между тем китайским СМИ уже удалось сделать фото «живых» машин, так вот на них видно, что в пассажирский солнцезащитный козырек вместо зеркала может быть встроен дополнительный дисплей. В списке оборудования еще заявлены беспроводная зарядка для смартфона, стеклянная крыша, обогрев руля, подогрев и вентиляция всех кресел (у передних сидений также есть массажер).

Changan Qiyuan Q07 представляет собой подзаряжаемый гибрид, причем в сертификате таких версий две: с установкой на базе бензинового атмосферника 1.5 (98 л.с.) или турбомотора аналогичного объема (150 л.с.). Скорее всего, ДВС работает только в режиме генератора. Обе модификации оснащены единственным 224-сильным электромотором. А вот подробностей о батарее пока нет.

Полноценную премьеру Qiyuan Q07 проведут в ближайшее время.