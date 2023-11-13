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  • Кроссовер Changan CS55 Plus превратился в новую модель Qiyuan Q05 с другой начинкой

Кроссовер Changan CS55 Plus превратился в новую модель Qiyuan Q05 с другой начинкой

13.11.2023 86 0 0

Паркетник также отличился дизайном экстерьера. Новинка предложена в виде подзаряжаемого гибрида, причем у нее две модификации.

В этом году компания Changan запустила на родине новую линейку Qiyuan: эта серия была создана специально для электрифицированных моделей. Первенцем стал большой лифтбек Qiyuan A07, он доступен как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара. Затем гамму пополнили седан Qiyuan A05 и, опять же, лифтбек Qiyuan A06, то есть гибридные версии знакомых и россиянам Changan Lamore и Changan Uni-V соответственно. А теперь в продажу выходит первый кроссовер нового семейства – подзаряжаемый гибрид Qiyuan Q05. Паркетник тоже не сделан с нуля: в качестве отдельной модели с эмблемой Qiyuan позиционируют переделанный Changan CS55 Plus.

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У «ку-ноль-пятого» свой передний бампер – с вертикальными диодными секциями ходовых огней и дополнительными светящимися же дугообразными полосками. Также появился гладкий «нос» с прорезью, вдобавок спрятали патрубки выпускной системы. Как и исходному CS55 Plus, гибридному кроссоверу Qiyuan Q05 положены 18- или 19-дюймовые колеса.

Габариты у машин совпадают. Длина – 4539 мм (за основу для Q05 взяли рестайлинговый Changan CS55 Plus, он чуть крупнее нынешней экспортной модели), ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2656 мм.

Интерьер такой же, как у «традиционного» паркетника, разница лишь в цветах материалов отделки. В зависимости от комплектации в список оборудования могут входить: виртуальная приборка, мультимедиа-система с голосовым управлением, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, системы распознавания лиц и мониторинга состояния водителя, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

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Changan Qiyuan Q05 доступен в двух модификациях, обе имеют бензиновый атмосферник 1.5 (110 л.с.), E-CVT и передний привод. Разница – в электромоторах и батареях. Так, начальные версии укомплектованы электродвигателем мощностью 190 л.с. и аккумулятором емкостью 9,07 кВт*ч, только на электротяге такие машины смогут проехать 43 км по циклу WLTC. Кроссоверам подороже положены 215-сильный электромотор и батарея на 18,99 кВт*ч, дальнобойность – уже 95 км (также WLTC).

Цены пока предварительные, за Changan Qiyuan Q05 сейчас просят 129 900 – 159 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 2 млн рублей по актуальному курсу. Для сравнения, чисто бензиновый обновленный Changan CS55 Plus со 188-сильным турбомотором 1.5 в Китае стоит от 99 900 юаней (около 1,26 млн рублей).

В России гибриды компания Changan пока не продает. Однако другие китайские автопроизводители уже привозят к нам «зелень», так что у моделей линейки Qiyuan есть шансы на появление в РФ.

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