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Седан Changan Lamore, который доступен и в России, получил новую версию со своим дизайном

12.10.2023 203 0 0

Переделанную четырехдверку позиционируют в качестве отдельной модели нового «зеленого» суббренда. На домашний рынок такой седан выйдет в ближайшее время.

В этом году портфолио компании Changan пополнил суббренд Qiyuan, созданный специально для электрифицированных моделей. Первенцем стал крупный лифтбек с индексом A07, он стартовал в Китае в сентябре в виде гибрида и полноценного электрокара. А скоро местным клиентам предложат вторую модель – подзаряжаемый гибридный седан Qiyuan A05. Минпром КНР «слил» четырехдверку еще в августе, теперь же сам Changan устроил тест-драйв для журналистов, попутно распространив фирменные фото.

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Qiyuan A05 – не совсем новый автомобиль. Гибридную установку получил Changan Lamore, который дебютировал на родине под конец прошлого года, а месяц назад «традиционный» седан официально вышел и на российский рынок (Kolesa.ru его уже протестировал, все подробности – в нашем материале). При этом у «пятерки» свой дизайн экстерьера: модели достались другие бамперы, вместо безрамочной радиаторной решетки с многочисленными L-образными элементами появился гладкий «нос» с прорезью. Ну и еще заменили эмблемы.

Длина Qiyuan A05 равна 4785 мм, что на 15 мм больше, чем у чисто бензинового Changan Lamore. Высота гибрида – 1460 мм против 1440/1450 мм у исходного седана (зависит от версии). Ширина и колесная база у машин совпадают – 1840 и 2765 мм соответственно.

Внутри «пятерка» повторила донорский Changan, разница лишь в цветах обивки и материалов отделки. Оба седана имеют двухспицевое рулевое колесо, узкий экран приборки и мультимедиа-систему с вертикальным планшетом.

По предварительным данным, в состав установки Changan Qiyuan A05 вошли бензиновый атмосферник 1.5 (110 л.с.), электродвигатель и литий-железо-фосфатная батарея. Больше подробностей появится после полноценной презентации.

Бензиновый Changan Lamore
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Бензиновый Changan Lamore
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Бензиновый Changan Lamore
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В Китае продажи гибридного седана начнутся в этом году. Впоследствии гамму Qiyuan пополнит еще один лифтбек – A06, это разновидность знакомой и россиянам модели Changan Uni-V. А вот о планах вывести электрифицированную марку за пределы домашнего рынка материнская компания пока не сообщала.

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