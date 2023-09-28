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Changan полюбил лифтбеки: на рынок выходит Qiyuan A07

28.09.2023 167 0 0

Пятидверка является первой серийной моделью очередной дочерней марки китайского производителя. Новинка предложена в виде гибрида и полноценного электрокара.

В этом году и без того обширное портфолио компании Changan пополнил еще один суббренд – Qiyuan. Марка создана для электрифицированных «интеллектуальных» моделей, а ее первенцем стал лифтбек с индексом A07. Публичная премьера новинки состоялась летом, пару недель назад в Китае открыли прием предварительных заказов. Теперь же дан старт «живым» продажам. Отметим, кузов «лифтбек» особенно полюбился Changan. Так, под материнской маркой выпускают пятидверный Uni-V (он доступен и в России), а в гамме суббренда Deepal (он же Deep Blue или Shenlan) присутствует модель SL03. К слову, последний лифтбек – это ближайший родственник Qiyuan A07. Да и концепция у марок Deepal и Qiyuan очень похожа.

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Как бы то ни было, в основе Qiyuan A07 и Deepal SL03 лежит платформа EPA1. Свежий лифтбек длиннее и шире родственника: 4905 и 1910 мм против 4820 и 1890 мм. Высота и колесная база у машин совпадают – 1480 и 2900 мм соответственно. Объем багажник A07 – 384 литра под полкой, со сложенным вторым рядом объем увеличится до 1100 литров (для SL03 заявлен один показатель – 473 литра). Лифтбек Qiyuan «стоит» на 18-дюймовых колесах, за доплату можно заказать 19-дюймовые.

Особенности дизайна экстерьера A07 – двухэтажная головная оптика, безрамочные двери с выдвижными ручками, сделанные в виде единой полоски задние фонари. В салоне – минимализм. Отдельной приборки нет, ее роль возложена на проекционный дисплей. По центру установили тачскрин мультимедиа-системы диагональю 15,4 дюйма. Лифтбек также получил «парящий» тоннель, на котором разместили площадки для беспроводной зарядки.

Для модели также предусмотрены стеклянная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений (плюс массажер), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. А еще в арсенале Changan Qiyuan A07 значатся «персонализированные эмоциональные звуковые эффекты»: можно запрограммировать уведомления, которые будут звучать при посадке в автомобиль или, напротив, при выходе из него.

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Лифтбек предложен в виде последовательного гибрида или полноценного электрокара, обе версии – заднеприводные, то есть тяговый электромотор расположен на задней оси. Техника такая же, как у аналогичных исполнений Deepal SL03. Гибридный A07 оснащен 218-сильным электродвигателем и 95-сильным бензиновым атмосферником 1.5, который используется только для подзарядки батареи емкостью 28,4 кВт*ч. Запас хода этого Qiyuan – 170 км по циклу WLTC. Электрокару достался 258-сильный мотор и аккумулятор емкостью 58,1 кВт*ч, дальнобойность – 515 км, правда, она рассчитан по более оптимистичному циклу CLTC.

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У гибридного Changan Qiyuan A07 три комплектации, такой лифтбек обойдется в 155 900 – 175 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 056 000 – 2 319 000 рублей по текущему курсу. Электрическая пятидверка представлена в двух исполнениях за 166 900 и 176 900 юаней (2 201 000 и 2 332 000 рублей). Базовый Deepal SL03 стоит дешевле (145 900 юаней или 1 924 000 рублей), но это потому, что у гибрида недавно появилась новая версия с батареей емкостью 19 кВт*ч.

О планах вывести бренд Qiyuan на внешние рынки компания Changan официально пока не заявляла.

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