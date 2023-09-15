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Кроссовер Changan CS55 Plus: рестайлинг вместо нового поколения и старый мотор

15.09.2023 141 0 0

Внешне компактный паркетник подтянулся к старшим моделям, в салоне же стало меньше физических кнопок.

Фирменные изображения модернизированного кросса Changan CS55 Plus выложили в Сеть пару дней назад. А сегодня в Китае состоялась презентация и дан старт продажам. Напомним, сам Changan такой паркетник считает новым, третьим по счету поколением. Хотя на самом деле это лишь довольно скромный рестайлинг «второй» модели, которая в строю с 2021 года. Кстати, следующем поколением компания посчитала и слегка переделанные кроссоверы CS75 Plus и Uni-T.

Было — стало

CS55 Plus досталась новая радиаторная решетка – она теперь безрамочная, как у моделей серии Uni. Еще заменили бамперы, вдобавок сзади вместо трапециевидных накладок появились круглые патрубки выпускной системы. Кроме того, кроссовер получил диски нового дизайна (18- или 19-дюймовые). Длина выросла на 24 мм до 4539 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2656 мм.

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Единственная значимая обновка в салоне – сенсорная полоска под центральными дефлекторами обдува, на нее вывели управление «климатом» и другими функциями (у дореформенного паркетника на этом месте ряд физических клавиш). Ну и еще новые же подстаканники на тоннеле прикрыли сдвижной секцией.

Рестайлинговый Changan CS55 Plus предложен в трех комплектациях, тогда как у предшественника, который пока еще в строю, их шесть. Для модели все так же предусмотрены панорамный люк в крыше, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

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Технику реформы не затронули: паркетник оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

После рестайлинга Changan CS55 Plus подешевел, за такой кроссовер в Китае просят 99 900 – 113 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 325 000 – 1 511 000 рублей по актуальному курсу. Прежний паркетник там стоит от 103 900 до 125 900 юаней (около 1 378 000 – 1 670 000 рублей).

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Позже у модели на родине появится гибридная версия, правда, ее будут делать под другим брендом – Qiyuan.

До России Changan CS55 Plus добрался лишь под конец прошлого года, причем у нас до сих пор продают еще и CS55 первого поколения. По прайсу более свежий паркетник сегодня стоит от 2 629 900 рублей, модель предыдущей генерации обойдется минимум в 2 189 900 рублей (цены указаны без учета спецпредложений). Не исключено, что обновленный Плюс привезут в РФ в следующем году.

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