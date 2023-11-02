Лифтбек Changan Uni-V обрёл новую версию со своим дизайном

Техника тоже другая, да и вообще такая пятидверка объявлена отдельной моделью. Премьеру проведут в ближайшее время.

В этом году компания Changan запустила в Китае новую линейку Qiyuan с собственной эмблемой: эта серия создана специально для электрифицированных моделей. Первенцем стал большой лифтбек Qiyuan A07, он доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Следом на рынок вышел седан Qiyuan A05, то есть подзаряжаемая гибридная версия знакомого и россиянам автомобиля Changan Lamore. Ну а теперь анонсирована третья модель – подзаряжаемый гибрид Qiyuan A06. Это снова лифтбек, и снова он не разработан с нуля: другую начинку получил Changan Uni-V (чисто бензиновая пятидверка также представлена РФ).

Changan Qiyuan A06 1 / 2 Changan Uni-V 2 / 2

Внешне от «традиционного» лифтбека гибридная «шестерка» отличилась в основном оформлением передней части. Гибриду достался оригинальный бампер, у безрамочной радиаторной решетки свой рисунок, кроме того, между фарами появились вроде бы светящиеся полоска и треугольники. Сзади поменялось лишь расположение патрубков выпускной системы: они теперь сдвоенные и находятся посередине. Как и «углеводородный» лифтбек, гибрид имеет выдвижной спойлер. В салоне же лишь заменили эмблему на руле.



Длина Changan Qiyuan A06 составляет 4720 мм, что на 40 мм больше, чем у базового Changan Uni-V. Высота равна 1435 мм (+5 мм по сравнению с исходником). Ширина и расстояние между осями прежние – 1838 и 2750 мм соответственно.



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Установка у A06 такая же, как у седана Qiyuan A05, в ее состав входят бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 110 л.с., электродвигатель и литий-железо-фосфатная батарея. Причем, по предварительным данным, лифтбек предложат в двух модификациях (опять же, как и седан): начальная получит 190-сильный электродвигатель и батарею емкостью всего 9,07 кВт*ч, у версии подороже будут 215-сильный электромотор и аккумулятор на 18,99 кВт*ч.



В Китае презентацию Qiyuan A06 проведут в ближайшее время, там продажи гибрида стартуют до конца текущего года. Вероятно, впоследствии серия Qiyuan появится и за пределами домашнего рынка.

