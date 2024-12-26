Новый кроссовер Changan Qiyuan C798: рассекречен интерьер

Опубликованы свежие официальные изображения грядущего кроссовера Changan. Если внешность модели выполнена в новом стиле, то в салоне применили уже знакомые решения.

Облик нового гибридного кроссовера линейки Qiyuan с отдельной эмблемой (она же Nevo на экспортных рынках) компания Changan рассекретила в начале декабря. Причем почти сразу же после публикации фирменных изображений в Сеть выложили и сертификационные снимки. А теперь производитель показал интерьер. Паркетник известен под названием Changan Qiyuan С798, аналогичный индекс красовался и на машине, запечатленной на фото для Минпрома КНР. Впрочем, все еще остается вероятность того, что товарное имя окажется иным.

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В пятиместном салоне использованы решения, знакомые по другим моделям серии Qiyuan. Кроссовер C798 не имеет привычной приборки – ее роль возложена на проекционный дисплей. Отдельного блока «климата» нет, все настройки «вшиты» в установленный по центру гигантский тачскрин мультимедиа. Паркетнику также достались трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, на котором расположены площадка для беспроводной зарядки смартфона и пара подстаканников. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Можно будет выбрать кожаную обивку белого или рыжевато-коричневого цвета.

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Китайские СМИ еще пишут, что в список оборудования Changan Qiyuan С798 вошли обогрев руля, подогрев и вентиляция всех сидений (у передних кресел также есть функция массажа). Кроме того, в арсенале кроссовера значатся стеклянная крыша и лидар.

Что же касается внешности, то ее оформили в новом стиле. Среди особенностей дизайна экстерьера – дополнительные светодиодные секции над единой светящейся же полоской, растянутой почти во всю ширину машины. Ниже расположены довольно крупные вертикальные блоки основных фар. А задние фонари сделали в виде рамки. Длина Changan Qiyuan С798 равна 4837 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2905 мм.

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Кроссовер предложат в виде подзаряжаемого гибрида. Причем таких версий две: с установкой на базе бензинового атмосферника 1.5 (98 л.с.) или турбомотора аналогичного объема (150 л.с.). Не исключено, что ДВС работает только в режиме генератора. Обе модификации имеют один 224-сильный электромотор. Наконец, для паркетника предусмотрена адаптивная подвеска.

В продажу Changan Qiyuan С798 поступит в следующем году, цены еще не объявлены.