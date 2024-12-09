Changan готовит к премьере кроссовер Qiyuan C798: официальные изображения

Новый паркетник Changan отличился нетипичным для большинства моделей серии Qiyuan дизайном экстерьера. Ожидается, что SUV будет доступен с гибридной установкой, а также в виде электрокара.

Линейку Qiyuan (она же Nevo на экспортных рынках) с отдельной эмблемой компания Changan запустила в прошлом году: эта серия была создана специально для электрифицированных моделей. Сегодня в гамму входят как вполне себе оригинальные машины (например, пикап-кроссовер E07), так и клоны автомобилей, которые выпускают непосредственно под брендом Changan (среди близнецов – седан Qiyuan A05 и паркетник Qiyuan Q05, то есть чуть переделанные Changan Lamore и CS55 Plus соответственно). Теперь же производитель анонсировал расширение модельного ряда своего суббренда: опубликованы первые фирменные изображения кроссовера под названием Qiyuan C798. К слову, пока точно неизвестно, является ли это имя товарным или же это внутризаводской индекс. Также отметим, что в актуальной линейке самой марки Changan явного «аналога» нет – по крайней мере, пока.

Внешность C798 выполнена в новом стиле. Особенности дизайна экстерьера – дополнительные диодные секции над единой светящейся же полоской, которую растянули почти во всю ширину машины, расположенные ниже довольно крупные вертикальные блоки основных фар, выдвижные ручки дверей и «парящая» крыша. Задние фонари оформили в виде рамки – как у упомянутого трансформера Qiyuan/Nevo E07. Паркетнику Qiyuan C798 также достались лидар и необычные диски. Размеры сам Changan пока не раскрыл. Китайские профильные СМИ пишут, что длина кроссовера составляет «почти 5 метров».

Официальных картинок интерьера еще нет. Впрочем, тестовые прототипы уже попадались шпионам. Судя по тем кадрам, внутри будут двухспицевый руль, гигантский планшет мультимедийной системы и двухъярусный центральный тоннель, в верхней части которого разместят две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. Отдельной приборки у машины на шпионских фото не было, стало быть, Qiyuan C798 получит проекционный дисплей.

О технике в Changan не рассказали. Местные СМИ полагают, что кроссовер предложат в виде гибрида (не исключено, что бензиновый мотор будет работать исключительно в режиме генератора) и полноценного электрокара.

Презентацию Changan Qiyuan C798 могут провести уже в этом году.

Между тем сегодня китайская компания рассекретила еще одну новинку, только уже под другим брендом: к дебюту также готовится седан Avatr 06.