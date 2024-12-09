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«Бюджетный» седан Avatr 06 от Changan показали без камуфляжа

09.12.2024 781 0 0

Предполагается, что новую модель Avatr предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. Прием заказов может стартовать уже в этом году.

Марка Avatr решила не затягивать с премьерой своей новой модели. Так, всего несколько дней назад были опубликованы фото замаскированных тестовых прототипов. А теперь внешность полностью рассекречена. Вдобавок объявлено товарное имя – Avatr 06. «Шестерка» представляет собой седан, причем, как ожидается, это будет самая доступная машина в гамме. Ну и напомним, что бренд Avatr – это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Avatr 06 станет четвертой массовой моделью в линейке, он присоединится к старшему седану Avatr 12, кроссоверам Avatr 07 и Avatr 11.

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Внешность оформлена в семейном стиле марки. Его характерные особенности – мудреная головная оптика и сделанные в виде узких полосок задние фонари. Еще Avatr 06 наверняка имеет безрамочные двери. Как и для остальных машин марки, для новинки предусмотрены лидар и опциональные камеры вместо традиционных наружных зеркал. При этом, как и у Avatr 12, у «шестерки» нет заднего стекла.

Длина Avatr 06 равна 4855 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2940 мм. Для сравнения, габариты старшего седана Avatr 12: 5020/1999/1450 мм, расстояние между осями – 3020 мм.

Интерьер «шестерки» еще не показан. Впрочем, внутри Avatr 06 тоже, скорее всего, повторил остальные модели марки. То есть ждем «сплющенный» руль, табло под лобовым стеклом практически на всю ширину передней панели и гигантский центральный планшет. А у седана с камерами вместо зеркал также будут дополнительные дисплеи по бокам табло.

О технике новинки сама марка пока не рассказала. Китайские профильные СМИ пишут, что, как и другие модели Avatr, седан Avatr 06 предложат в виде гибрида (бензиновый турбомотор 1.5 работает только в режиме генератора) или электрокара. Обе модификации будут доступны с задним или полным приводом.

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Полноценную презентацию Avatr 06 проведут в ближайшее время. Сейчас самой дешевой моделью бренда является кроссовер Avatr 07, его цена начинается с отметки 219 900 юаней (около 3 млн рублей по текущему курсу). Седан Avatr 12 обойдется минимум в 269 900 юаней (3,7 млн рублей).

Тем временем бренд Avatr вот-вот официально выйдет на российский рынок. У нас первенцем станет электрокросс Avatr 11.

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