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  • Бренд Avatr, который скоро выйдет на российский рынок, анонсировал новую «бюджетную» модель

Бренд Avatr, который скоро выйдет на российский рынок, анонсировал новую «бюджетную» модель

06.12.2024 61 0 0

К дебюту готовится то ли седан, то ли лифтбек Avatr. Ожидается, что модель будет самой дешевой в гамме.

Марка Avatr – это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Изначально бренд был создан для дорогих электрокаров, но затем даже у уже выпущенных автомобилей появились гибридные версии. Сегодня гамма включает три модели: это большой седан Avatr 12, кроссоверы Avatr 07 и Avatr 11, плюс у машин со старшими индексами имеются спецверсии. Так вот теперь анонсировано расширение линейки: фото тестовых прототипов грядущей модели опубликованы на страницах марки в китайских соцсетях.

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Местные профильные медиа окрестили новинку седаном, но не удивимся, если Avatr выведет на рынок лифтбек. Товарное имя пока не объявлено. «Поднебесные» СМИ пишут, что модель носит внутризаводской индекс E16. А еще ей прочат статус самого дешевого автомобиля бренда. Пока же этот титул принадлежит паркетнику Avatr 07 (от 219 900 юаней или примерно 3 млн рублей по актуальному курсу), который, кстати, стартовал в Китае лишь в сентябре текущего года.

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Судя по снимкам, внешность новой модели оформят в актуальном стиле Avatr. Его характерная особенность – мудреная головная оптика. Как и для остальных машин марки, для новинки будет предусмотрен лидар. Кроме того, опционально вместо традиционных наружных зеркал можно будет заказать камеры.

Размеры пока не раскрыты. Скорее всего, Avatr E16 компактнее седана Avatr 12. Длина последнего (в китайской спецификации) составляет 5020 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1450 или 1460 мм (в зависимости от версии), колесная база – 3020 мм.

Ожидается, что новую легковушку тоже предложат в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Модель наверняка будет доступна как с задним, так и с полным приводом. Больше подробностей раскроют позже: не исключено, что презентацию новой модели успеют провести уже в этом году.

Между тем совсем скоро бренд Avatr официально выйдет на российский рынок. У нас первенцем станет электрокросс Avatr 11.

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