Кроссовер Avatr 11 обзавёлся гибридной версией перед официальным запуском в России

Китайская компания Avatr Technology представила обновлённый кроссовер с индексом 11, он теперь доступен не только как электромобиль, но и как plug-in гибрид. Правда, гибрид пока имеет только задний привод, тогда как электрическая версия может быть как с задним, так и с полным приводом.

Avatr Technology — это совместное детище Changan, CATL и Huawei, причём Changan является главным акционером, а Huawei только поставляет развлекательную и ездовую электронику, в том числе комплекс электронных ассистентов водителя. Среднеразмерный электрический кроссовер Avatr 11 — это дебютная модель совместного предприятия, он вышел на рынок в 2022 году, в 2023-м дебютировал соплатформенный электроседан Avatr 12, а в этом году гамму пополнил младший кроссовер Avatr 07, причём «ноль седьмой» сразу был предложен не только с электрическими, но и с plug-in гибридными силовыми установками. Avatr 12 обновился и обзавёлся plug-in гибридной силовой установкой в прошлом месяце, теперь по аналогичному сценарию обновлён и Avatr 11.

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Вместе с гибридной версией Avatr 11 получил новый дизайн нижнего периметра бамперов, из-за чего слегка увеличились габаритная длина — с 4880 до 4895 мм, остальные размеры прежние: ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колёсная база — 2975 мм. Напомним, что крышка основного багажника у Avatr 11 отделена от фиксированного узкого заднего стекла, поэтому Avatr 11 можно назвать кросс-седаном или кросс-фастбеком. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная.

Plug-in гибридная силовая установка Avatr 11 устроена так же, как у родственного седана Avatr 12, то есть относится к последовательному типу range extender, где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Единственный тяговый электромотор у гибридной версии установлен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача — 314 л.с. и 367 Нм. Мощность установленной спереди поперечно 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёрки» — 156 л.с. Ёмкость тяговой батареи — 39,05 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 225 км (здесь и далее по циклу CLTC), в гибридном режиме с полностью заправленным баком — 1065 км. До 100 км/ч гибридный Avatr 11 разгоняется за 6,9 с, максимальная скорость у всех версий ограничена на отметке 200 км/ч.

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Электрические версии Avatr 11 теперь оснащают только батареей ёмкостью 116,79 кВт·ч (раньше была версия с батареей на 90,38 кВт·ч) и получили новые, более энергоэффективные электромоторы, в результате чего немного вырос запас хода на одной зарядке и улучшилась разгонная динамика. На заднеприводной версии единственный электромотор выдаёт 322 л.с. и 396 Нм, запас хода на одной зарядке — 815 км, разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с.

На двухмоторном электрическом Avatr 11 передний мотор выдаёт 224 л.с. и 291 Нм, задний — 322 л.с. и 396 Нм, максимальная совокупная отдача — 546 л.с. и 687 Нм, запас хода на одной зарядке — 760 км, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с.

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Гибридный Avatr 11 стоит в Китае от 279 900 юаней (4,1 млн рублей в переводе по текущему курсу), электрический — от 339 900 юаней (5 млн рублей). Стандартное оснащение у Avatr 11 по-прежнему очень богатое, в него, в частности, входят отделка салона натуральной кожей, 2016-ваттная аудиосистема Meridian с 25 громкоговорителями, 10,25-дюймовый приборный экран, 15,6-дюймовый мультимедийный экран и полный набор необходимого для работы автопилота оборудования (3 лидара, 3 радара, 11 камер высокого разрешения и проч.). Топовая электрическая двухмоторная версия за 429 900 юаней (6,3 млн рублей) щеголяет раздельными креслами повышенной комфортности во втором ряду, матричными приветственным экраном перед лобовым стеклом и улучшенной отделкой лакшери-уровня.

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В ближайшие месяцы марка Avatr официально выйдет на российский рынок, прежде её «электрички» приводили к нам только серые дилеры. В Китае продажи Avatr на данный момент показывают положительную динамику: с января по октябрь 2024 года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовано 33 866 машин (+92,8% по сравнению с АППГ).