Кроссовер Avatr 11 станет первой официальной моделью марки в России

О том, что премиальный бренд Avatr официально выйдет на российский рынок, было объявлено в ноябре, но тогда о нем рассказали лишь в общих чертах. Теперь же назван первенец марки в РФ – им станет электрический кроссовер Avatr 11. Вдобавок появились кое-какие подробности о нашей версии. Напомним, Avatr – это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. В России продажами займется местное подразделение Changan, при этом для Avatr заявлена собственная дилерская сеть.

Сообщается, что все легальные кроссоверы Avatr 11 (в РФ уже давно налажены «серые» поставки) имеют «более высокий уровень защиты кузова от дорожных реагентов и коррозии», чем аналогичные машины для китайского рынка. Предназначенным для России автомобилям также достался порт зарядки европейского стандарта CCS Combo 2. К слову, оригинальную зарядную станцию и кабель российские покупатели Avatr 11 получат в подарок.

Avatr 11 для Китая 1 / 3 Avatr 11 для Китая 2 / 3 Avatr 11 для Китая 3 / 3

В список стандартного оборудования нашей модели вошли обогрев лобового стекла и наружных зеркал, подогрев руля, передних и задних кресел плюс система подогрева батареи. Avatr 11 также обещаны полный русифицированный интерфейс (включая возможность голосового управления различными функциями на русском языке), слот для физической SIM-карты российского стандарта и предоплаченный интернет-трафик (ожидается, что его хватит на два года эксплуатации). Наконец, специально для российских клиентов разработано мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять отдельными функциями, а также получить информацию о техническом состоянии кроссовера. А еще в местном представительстве Changan заявили о том, что гарантия на все Avatr 11, реализованные через официальных дилеров, составит 8 лет с момента покупки.

Avatr 11 для Китая

О технике российского варианта пока не рассказали. В Китае Avatr 11 только что слегка модернизировали. Там базовый электрический паркетник сейчас предложен с единственным 322-сильным мотором на задней оси, два двигателя полноприводного кросса вместе выдают 547 л.с. Батарея теперь одна – емкостью 116,79 кВт*ч (прежде еще можно было выбрать аккумулятор на 90,4 кВт*ч). Кроме того, на родине модель получила гибридную версию.

Больше информации о паркетнике для РФ появится в ближайшее время. Вероятно, официальные продажи Avatr 11 успеют запустить уже в этом году.

Между тем ранее Kolesa.ru испытал кроссовер из «параллельных» поставок. Все подробности – в нашем материале.