Новая модульная платформа CATL выдерживает удар на скорости 120 км/ч без пожара

Китайская компания CATL, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей аккумуляторных ячеек для электромобилей и plug-in гибридов, представила собственную модульную скейтборд-платформу Bedrock, она же Panshi на латинизированным китайском — оба слова можно перевести на русский как «скала». Собственно, это и есть главное преимущество платформы Bedrock: она прочная, как скала, но есть и масса других достоинств. Первой платформу Bedrock получит одна из новых моделей Avatr.

Возгорание электромобилей и plug-in гибридов с ёмкими батареями при аварии — это сущий кошмар для пожарных и спасателей, потушить горящую «электричку» зачастую можно только путём погружения её на несколько суток в огромную ванну с водой. Компания CATL утверждает, что разработала платформу для электромобилей, которая не будет самовозгораться при подавляющем большинстве ДТП.

Для демонстрации прочности платформы Bedrock компания CATL провела два показательных краш-теста, оба проходили на скорости 120 км/ч. В первом краш-тесте в стену ударился легковой автомобиль на платформе Bedrock, а во втором в столб врезалась сама скейтборд-платформа без кузова. В обоих случаях пожара не было, это главное, хотя понятно, что для водителя и пассажиров удар на такой скорости, скорее всего, окажется смертельным.

Платформа Bedrock с точки зрения компоновки батареи относится к типу CTC (Cell-to-Chassis), в котором аккумуляторные ячейки интегрируются непосредственно в силовую структуру без промежуточного внешнего корпуса, однако есть прочная внутренняя металлическая матрица, а каждая ячейка имеет энергопоглощающую изоляционную плёнку. При ДТП автоматическое отключение высоковольтной электросистемы происходит всего за 0,01 с.

К другим особенностям платформы Bedrock относятся руль и тормоза «по проводам», что даёт известную свободу творчества для создания кузовной надстройки — на платформе Bedrock можно делать машины самого разного типа, от спорткаров до коммерческих фургонов. Электронная архитектура платформы изначально рассчитана на работу автопилота 4 уровня по классификации SAE. Подвеска — полностью независимая. Максимальный запас хода на одной зарядке превысит 1000 км.

Bedrock — это ещё и OEM-платформа, то есть CATL будет предлагать её всем желающим и утверждает, что разработать на ней новую модель автомобиля можно всего за 12-18 месяцев и окупить затраты на разработку, выпуская всего 10 000 машин в год. Первым носителем платформы CATL будет одна из новых моделей компании Avatr Technology, главным владельцем которой является Changan (40,99% акций), а CATL — второй по величине акционер (14,1% акций). Премьера новинки Avatr на платформе Bedrock ожидается в следующем году.

Напомним, что Avatr вот-вот официально выйдет на российский рынок — стало быть, есть шанс, что и модель на платформе Bedrock до нас доберётся оперативно.