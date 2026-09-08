Серийное производство внедорожника Haval H9 стартовало на Автоторе

Рамный SUV китайской марки теперь выпускается на заводе в Калининграде в комплектациях Премиум и Техно+.

Актуальный внедорожник Haval H9 второго поколения дебютировал в апреле 2024 года в рамках Пекинского автосалона. Продажи флагманского «рамника» в России начались в августе того же года, а об обновлённой версии местный офис бренда, принадлежащего GWM, рассказал в конце января 2026-го. Теперь в компании объявили о старте серийного производства Haval H9 на калининградском заводе «Автотор».

На фото: Haval H9

Как рассказали в российском представительстве Haval, на сегодняшний день выпуск рамного внедорожника осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова, а в дальнейшем планируется «поэтапное расширение количества технологических операций и повышение уровня локализации». Модель производится в двух комплектациях – Премиум и Техно+.

В компании подчеркнули, что на автомобили, сошедшие с конвейера Автотора, распространяется официальная гарантия производителя и меры сервисной поддержки, действующие в дилерской сети Haval Pro на территории РФ. Внедорожники адаптированы к российским климатическим и дорожным условиям: они получили полный зимний пакет и антикоррозионную обработку кузова.

Актуальный Haval H9, продающийся в России, оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором, который выдаёт 218 л.с., а его максимальный крутящий момент равен 380 Нм. В пару ему предлагается восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач. На разгон с места до «сотни» у него уходит 11,9 секунды, а максимальная скорость равна 180 км/ч.

На фото: салон Haval H9

Как мы сообщали ранее, Haval H9 положен полный привод типа Torque-on-Demand: мощность на передние колёса в автоматическом режиме отбирает установленная в раздаточной коробке многодисковая гидравлическая муфта. В раздаточной коробке есть понижающая передача, для обоих межколёсных дифференциалов предусмотрены принудительные блокировки. У внедорожника передняя подвеска – независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах; задняя – зависимая, пружинная, многорычажная.

Габаритная длина внедорожника составляет 4950 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1930 мм, а расстояние между осями – 2850 мм. Дорожный просвет равен 224 мм, объём багажника у Haval H9 с семиместной компоновкой равен 88 литрам, с пятиместной – 791 литр, а со сложенными двумя задними рядами сидений грузовое пространство можно увеличить до 1598 литров.

Модели положены салон, отделанный экокожей, трёхзонный климат-контроль, топ-версии также достались передние кресла с функциями массажа и вентиляции, а также двойное остекление, которое позволило улучшить шумоизоляцию. Напомним, в ходе недавнего обновления в штатную информационно-развлекательную систему Haval H9 была интегрирована платформа онлайн-сервисов Яндекса, соответствующие виджеты приложений расположены на тачскрине диагональю 14,6 дюйма.

На сегодняшний день рекомендованная розничная стоимость внедорожника в исполнении Премиум на российском рынке равна 4 799 000 рублей, а за топ-версию Техно+ просят не менее 5 299 000 рублей.