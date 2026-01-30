Обновлённый Haval H9 готовится к старту продаж в РФ, цены известны

Новинки ×
30.01.2026
Стартовая стоимость посвежевшего рамного внедорожника китайской марки на российском рынке равна 4 699 000 рублей.

Haval H9 актуального второго поколения был представлен в апреле 2024 года в рамках Пекинского автосалона. Продажи этого флагманского рамного внедорожника начались в России в августе того же года. Теперь местный офис поднебесной марки рассказал о том, что скоро в РФ поступит в продажу обновлённая версия этого SUV. В компании рассказали об обновках и обнародовали прайс-лист.

На фото: решётка радиатора обновлённого внедорожника Haval H9 (версии для российского рынка)

Внешность Haval H9 освежили за счёт решётки радиатора тёмно-серого цвета (вместо серебристой), при этом ей оставили прежнюю форму. Также в списке обновок накладки на колёсные арки из неокрашенного пластика и аналогичные вставки в нижней части боковин, в районе порогов. Ещё в цветовую палитру цветов кузова марка добавила новый оттенок серого цвета (его название – Атласный Селенит).

Как рассказали в российском офисе Haval, обновлённому внедорожнику для отпирания внешнего багажного бокса на пятой двери не требуется дополнительных действий с брелоком дистанционного управления: дело в том, что H9 2026 модельного года получил для него третий ключ с механическим «жалом». Кроме того, с его помощью можно открывать и запирать двери.

На фото: салон обновлённого внедорожника Haval H9 (версии для российского рынка)

Теперь в штатную информационно-развлекательную систему Haval H9 интегрирована платформа онлайн-сервисов Яндекс Авто, которая обеспечивает доступ к Яндекс Картам, Яндекс Музыке и Яндекс Книгам. Соответствующие виджеты приложений расположены на центральном мультимедийном тачскрине, его диагональ равна 14,6 дюйма.

Haval H9 2026 модельного года имеет функцию обновления предустановленного программного обеспечения «по воздуху», что позволяет актуализировать данные дистанционно, без визита в официальный дилерский центр. Правда, для этого процесса необходимо устойчивое интернет-соединение.

Посвежевшему внедорожнику положен виртуальный голосовой ассистент, который, как отметили в компании, является собственной разработкой концерна Great Wall Motor. При помощи голосовых команд можно активировать около 150 функций автомобиля – «от настройки климат-контроля до активации камеры кругового обзора и проекционного дисплея». Сообщается, что система распознает свыше 800 команд и умеет различать водительскую и пассажирскую зоны.

Согласно прайс-листу, размещённому на официальном сайте бренда в РФ, рекомендованная розничная цена обновлённого Haval H9 в комплектации Elite равна 4 699 000 рублей, а за исполнение Premium просят не менее 5 199 000 рублей. В пресс-службе GWM отметили, что дата старта продаж посвежевшего рамного внедорожника в РФ будет объявлена позднее, при этом на сайте марки отмечено, что указанные цены начнут действовать с 12 февраля 2026 года.

внедорожник Россия Китай авторынок новинки Haval Haval H9
0 комментариев

