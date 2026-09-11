Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung: облегчённый кузов, мощный V8 и задний привод

Компания Mercedes-Benz представила лимитированное спорткупе из эксклюзивной ретроспективной линейке Mythos — Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung. Это самая мощная на данный момент версия купе CLE и единственная с мотором V8. Увы, достанется эта аппетитная новинка не всем: тираж — всего 30 экземпляров.

Купе Mercedes-Benz CLE с заводским индексом 236 дебютировало в 2023 году, став одновременно преемником двухдверок C-класса и E-класса. Версий с мотором V8 у CLE до сего момента не было — максимум 3,0-литровая рядная «шестёрка». Клиенты очень просили у Mercedes-Benz топ-версию CLE с мотором V8 от AMG. Официально такая версия была анонсирована в начале этого года, а 10 сентября состоялась премьера — встречаем Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung.

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Цифра 646 в названии указывает на мощность двигателя V8, а слово Spezialanfertigung переводится с немецкого как «специальное изготовление». Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung относится к ретроспективной линейке Mythos, вдохновлённой лучшими моделями из славного прошлого Mercedes-Benz. Первенцем этой линейки стал представленный в 2024 году родстер Mercedes-AMG PureSpeed, а свежеиспечённое купе — вторая модель Mythos. Разработчики Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung черпали вдохновение в редком купе Mercedes-Benz 300 CE AMG 6.0 Hammer из конца 1980-х, оснащавшемся 6,0-литровым атмосферным V8.

Между тем нетрудно заметить, что снаружи Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung похож не на исторического предка из 1980-х, а на вполне современный Ford Mustang GTD. Сходство с Фордом обеспечивают раздутые колёсные арки, горбатый капот, жабры воздуховодов на передних крыльях, массивное антикрыло на корме и, особенно, дизайн колёсных дисков.

Что ж, Mustang GTD — хороший источник вдохновения, при этом мы не ждём, что Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung превзойдёт Ford Mustang GTD на Северной петле Нюрбургринга — всё-таки «американец» мощнее и шасси у него гораздо более высокого, почти гоночного класса. А вот потягаться с BMW M4 CSL новейшее детище Mercedes-AMG вполне может. Время круга BMW M4 CSL на Нордшляйфе — 7 мин 18,137 с, время Ford Mustang GTD — 6 мин 52,072 с, время Ford Mustang GTD Competition (его премьера ещё впереди) — 6 мин 40,835 с.

Итак, в распоряжении Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung самая мощная версия новейшего 4,0-литрового бензинового битурбомотора M177 Evo с так называемым плоским коленвалом. Максимальная мощность — 646 л.с. при 6000-6250 об/мин, максимальный крутящий момент — 850 Нм при 2500-4500 об/мин. При разгонах двигателю V8 ассистирует 48-вольтовый стартер-генератор мягкогибридной системы, он выдаёт 23 л.с. и 205 Нм. Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT 9G. Привод — только задний, контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. До 100 км/ч Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung разгоняется за 3,9 с, до 200 км/ч — за 11,4 с, максимальная скорость — 310 км/ч.

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Подвеска модифицирована: расширена колея, уменьшен дорожный просвет, установлены регулируемые амортизаторы KW automotive, тщательно настроенные специалистами Mercedes-AMG. Тормоза — карбон-керамические: на передней оси — 420-миллиметровые тормозные диски с шестипоршневыми фиксированными суппортами, на задней — 360-миллиметровые диски с однопоршневыми плавающими суппортами. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2R размерности 305/30 ZR 20 на передней оси и 335/30 ZR 20 на задней.

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Под расширенную колею расширен и кузов, а новые углепластиковые аэродинамические элементы заметно изменили облик машины. Радиаторная решётка опустилась до нижнего лезвия переднего бампера, боковые воздуховоды увеличены в размерах, вдобавок внутри передка появился двухрежимный диффузор (два режима — это Street и Race). Капот снабжён центральным воздухозаборником. Расширены пороги и задние крылья. Задний бампер получил более развитый диффузор и новые сдвоенные патрубки облегчённой титановой выхлопной системы Akrapovič. Новое аэродинамическое оперение создаёт более 250 кг прижимной нагрузки на максимальной скорости.

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Ради снижения веса Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung сильно выпотрошен салон: из него убраны задние сиденья, демонтирована почти вся шумоизоляция, упрощена аудиосистема, удалены «лишние» электронные ассистенты водителя. Дверные карты выполнены из углепластика, равно как и каркасы ковшеобразных передних сидений, за спинками которых установлен полукаркас безопасности. Заднее и боковые стёкла выполнены из поликарбоната. Для пуска двигателя используется облегчённая 12-вольтовая батарея. Для увеличения жёсткости кузова в его конструкцию внедрены несколько усилителей.

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Снаряженная масса Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung составляет 1895 кг — это довольно много, но на 170 кг меньше массы исходного автомобиля, под которым подразумевается полноприводный Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Coupe с рядной «битурбошестёркой» M256 мощностью 449 л.с.

Цена Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung не объявлена, но она представляет только справочный интерес, так как весь тираж модели уже распродан. Все запланированные к выпуску 30 машин будут иметь градиентную окраску: серый цвет Mojave Silver Magno в передней части кузова перетекает в чёрный Obsidian Black Magno на корме. Двери украшены чёрными круглыми эмблемами AMG.

