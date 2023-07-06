Mercedes-Benz CLE пришёл на смену двухдверкам семейств C-Class и E-Class

Новое купе появится на европейском рынке осенью текущего года, а до дилеров в США модель доберётся в начале 2024-го.

У Mercedes-Benz C-класса и E-класса новой генерации в семействах нет двухдверных модификаций, им на смену пришли новинки – купе и кабриолет Mercedes-Benz CLE. Визуально CLE ближе к «цешке»: это видно по линиям кузова, окантовке линии бокового остекления, сравнительно узкой радиаторной решётке, а также по выштамповкам на капоте. Стремительность силуэту добавляют выразительные линии на передних и задних крыльях.

На фото: купе Mercedes-Benz CLE

В базовое оснащение CLE входит светодиодная оптика, а в качестве опции предлагаются матричные фары Digital Light. Новым купе и кабриолету положены оригинальные колёсные диски диаметром от 18 до 20 дюймов.



По габаритам Mercedes-Benz CLE оказался крупнее, чем купе семейств C-Class и E-Class. Его длина равна 4850 мм (на 164 мм больше, чем у «цешки» и на 15 мм длиннее «ешки»), ширина составляет 1860 мм (на 50 мм больше), высота – 1428 мм (на 23 мм больше). Расстояние между осями у новинки равно 2865 мм (на 25 мм больше, чем у двухдверки С-класса). Объем багажника – 420 литров (на 60 литров больше, чем у «цешки» и на 5 литров меньше, чем у «ешки»).



Интерьер Mercedes-Benz CLE мало чем отличается от внутреннего убранства актуального седана C-Class (серии W206). На передней панели расположены виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы MBUX диагональю 11,9 дюйма (система поддерживает 5G); ещё есть проекционный дисплей. За доплату можно выбрать премиальную акустическую систему Burmester с семнадцатью динамиками.



На фото: салон Mercedes-Benz CLE

Купе и кабриолет получили мультиконтурные передние кресла с подогревом и функцией запоминания положения, опционально доступны ещё вентиляция и массаж. Пространства для ног пассажиров, сидящих сзади, стало больше (на 72 мм). В списке отличий версии с открытым верхом наличие мягкой складной крыши, а также возможность регулировать угол наклона экрана мультимедиа (от бликов при езде со сложенным верхом), кстати, такой функцией ранее оснастили кабриолет Mercedes-AMG SL.



Mercedes-Benz CLE снабдили электрифицированной техникой: все моторы работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, выдающим 23 л.с. и 200 Нм (он помогает в первые секунды разгона) и комплектуются девятиступенчатой автоматической коробкой 9G-Tronic. На старте продаж клиентам предложат заднеприводный вариант CLE 220 d с дизельным 200-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, его максимальный крутящий момент составляет 440 Нм. Также в гамме есть CLE 200 с бензиновым 204-сильным двигателем того же объёма (320 Нм). У такого варианта может быть как задний привод, так и полноприводная система 4Matic.



На фото: купе и кабриолет Mercedes-Benz CLE

Ещё в стартовую линейку войдёт полноприводное исполнение CLE 300, получившее 2,0-литровую турбочетвёрку мощностью 258 л.с. (400 Нм). Такому автомобилю на разгон с места до сотни требуется 6,2 секунды. Топовой версией стала CLE 450, её оснастили 3,0-литровой 381-сильной рядной турбошестёркой (500 Нм). Этому варианту на то же упражнение нужно 4,4 секунды. В дальнейшем семейство пополнит подзаряжаемый гибрид.



Новое купе появится на европейском рынке осенью текущего года, а до дилеров в США двухдверка доберётся в начале следующего. Кабриолет появится в продаже позже в 2024-м. Цены Mercedes-Benz CLE станут известны позже.

