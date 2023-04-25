Mercedes-Benz E-Class нового поколения: интерьер в стиле моделей EQ и только гибриды

Пока что немецкий производитель показал только седан, универсал появится позже. На европейский рынок следующая «ешка» выйдет позже в текущем году.

Компания Mercedes-Benz в феврале этого года показала салон E-Class серии W214, а теперь полностью рассекретила седан нового поколения. Напомним, у модели уже есть «родственник» с полностью электрической «начинкой» – Mercedes EQE, так что в гамме представленной сегодня «ешки» имеются только версии с двигателями внутреннего сгорания; правда, вся техника электрифицирована.

На фото: Mercedes-Benz E 400 e 4MATIC Exclusive Line

Новый E-Class на данный момент представлен в шести исполнениях с 2,0-литровыми четырёхцилиндровыми двигателями. При этом у стартовых версий он работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic. Отдача электромотора составляет 23 л.с., крутящий момент – 205 Нм, он помогает в течение первых секунд разгона. В роли базовой выступает версия Mercedes-Benz E 200 с бензиновым 204-сильным двигателем (320 Нм), у неё может быть только задний привод. Для дизельного варианта E 220 d со 197-сильным мотором (440 Нм) предусмотрен как задний, так и полный привод.



Также в гамме E-Класса нового поколения есть три подзаряжаемых гибрида. Они оснащаются батареей ёмкостью 25,4 кВт*ч, которая расположена за вторым рядом сидений. Дальнобойность при движении в чисто электрическом режиме у таких «ешек» составляет 100 км, но скорость при этом не должна превышать 140 км/ч. Из-за наличия тягового аккумулятора объём багажника у гибридов сократился до 370 литров (у предшественников серии W213 было 540 литров).



В состав силовой установки подзаряжаемых гибридов входит 129-сильный электромотор, его максимальный крутящий момент – 440 Нм. Вариант Mercedes-Benz E 300 e оснастили 204-сильной бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра (320 Нм); совокупная отдача равна 312 л.с. (550 Нм). Привод – задний или полный. Среднее исполнение – E 400 e 4Matic получило форсированный до 252 л.с. турбомотор (400 Нм); при этом общая отдача системы составляет 381 л.с. (650 Нм), привод только полный.



На фото: Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC AMG Line

Позже линейку Mercedes-Benz E-Class нового поколения должны пополнить варианты с бензиновыми и дизельными шестицилиндровыми двигателями, а также подзаряжаемый гибрид, в основу которого ляжет дизель. «Заряженный» седан, созданный силами подразделения Mercedes-AMG, получит гибридную установку (такая версия появится позже).



Разработчики снабдили новый E-Class другой чёрной решёткой радиатора (опционально – с подсветкой) с элементами «под хром», которая визуально объединена с головной оптикой новой формы и иной начинкой. Вариант с прибавкой Exclusive Line имеет отдельный элемент с логотипом бренда, который традиционно крепится к кромке капота. У варианта AMG Line «гриль» имеет ту же форму, но рисунок выполнен из россыпи фирменных трёхлучевых звёзд.



Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx в ходе смены генерации не изменился, он по-прежнему равен 0,23. Колёсные диски в зависимости от версии могут быть от 17 до 21 дюйма. Длина E-Class подросла на 14 мм (до 4949 мм), ширина – на 28 мм (до 1880 мм), высота – на 8 мм (до 1468 мм); расстояние между осями увеличилось на 22 мм (до 2961 мм).



Про интерьер мы подробнее писали ранее. Напомним, даже топовая версия не получила цифровую переднюю панель MBUX Hyperscreen, которая дебютировала на электрическом флагмане EQS. Вместо неё у новой «ешки» отдельный дисплей виртуальной приборки (диагональ – 12,3 дюйма), а также пара экранов: у центрального тачскрина информационно-развлекательной системы диагональ равна 14,4 дюйма, у пассажирского – 12,3 дюйма (доступен за доплату). Такой вариант получил название MBUX Superscreen. Ещё автомобиль снабдили камерой, которую можно использовать для селфи или звонка по видеоконференции.



Производство Mercedes-Benz E-Class нового поколения наладят на заводе компании в Зиндельфингене. Известно, что на европейский рынок следующая «ешка» выйдет позже в текущем году. Цены новинки производитель пока не обнародовал.