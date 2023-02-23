Новый Mercedes-Benz E-Class раскрылся изнутри: экраны, селфи-камера и TikTok

Салон свежей «ешки» оформили в стиле последних «электричек» бренда, вот только сплошная передняя панель для Е-класса не предусмотрена даже в виде опции.

Mercedes приступил к рассекречиванию E-Class нового поколения с индексом W214. Причем начать решили не с подробностей о начинке, и даже не с фото замаскированных тестовых прототипов: марка распространила изображения интерьера, зато он уже серийный. Также объявлено, что первым на рынок выйдет седан – до европейских дилеров новый Е-класс доберется уже летом, а в Штатах продажи стартуют осенью.

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Внутри новый Mercedes-Benz E-Class в целом повторил электрические модели EQE, EQE SUV, EQS и EQS SUV: ему тоже достались три экрана (пассажирский – опция). Однако виртуальная приборка у «ешки» всегда стоит особняком, тогда как для «зелени» предусмотрена сплошная передняя панель MBUX Hyperscreen (у Е-класса панель с тремя дисплеями называется MBUX Superscreen).



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Фишка именно Е-класса – установленная поверх панели камера, которую можно использовать для селфи или звонка по видеоконференции, но, разумеется, лишь в том случае, когда автомобиль стоит. А вот передний пассажир сможет смотреть на своем дисплее фильмы даже в движении, вдобавок к его услугам различные приложения, включая TikTok или игрушку Angry Birds. Водитель же на пассажирский экран во время движения коситься не сможет: если салонная камера распознает, что взгляд «пилота» направлен на правый дисплей, то электроника его автоматически затемнит.



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Еще в арсенале модели нового поколения значится система Active Ambient Lighting, которая меняет цвет и интенсивность контурной подсветки в зависимости от ритма песни. Ну и, конечно, есть множество программ на разные случаи: например, режимы «Холодные дни» (электроника включит обогрев кресел и «теплое» фоновое освещение) или «Ночное свидание» (подсветка станет розовой, зазвучит романтическая музыка).



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Полноценную премьеру Mercedes-Benz E-Class W214 должен справить грядущей весной.

