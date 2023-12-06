Mercedes-AMG представил «заряженное» купе CLE 53 с трёхлитровой рядной битурбошестёркой

В компании Mercedes-Benz решили заменить двухдверки семейств C-Class и E-Class единой новой моделью – CLE. Она дебютировала минувшим летом в модификациях купе и кабриолета. По оформлению экстерьера новинка оказалась ближе к актуальной «цешке», от неё же двухдверки получили и салон. Однако по габаритам CLE оказался крупнее двухдверок C-Class и E-Class. Напомним, его длина составляет 4850 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1428 мм, а расстояние между осями равно 2865 мм.
Теперь у представленного недавно купе появилась «заряженная» версия, подготовленная спортивным подразделением немецкой компании: Mercedes-AMG CLE 53 Coupe получил фирменную систему полного привода 4Matic+ и мягкогибридную силовую установку. В основе этой системы лежит 3,0-литровая рядная битурбошестёрка, которая работает в тандеме со встроенным стартер-генератором и 48-вольтовым «электродовеском», дающими дополнительные 23 л.с. мощности и 205 Нм крутящего момента.
Совокупная отдача мягкогибридной установки полноприводного купе Mercedes-AMG CLE 53 составляет 449 л.с., а максимальный крутящий момент равен 560 Нм (в режиме overboost показатель вырастает до 600 Нм). Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой AMG 9G Speedshift. На разгон с места со «сотни» этой модели требуется 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а с опционально доступным пакетом AMG Driver's отсечку можно поднять до 270 км/ч.
У «заряженной» версии купе есть несколько визуальных отличий от «обычного» Mercedes-Benz CLE. Так, модель получила узнаваемую решётку радиатора AMG с рисунком в виде вертикальных тонких прутьев. Ещё у такой двухдверки более агрессивно оформлен передний бампер. Передние арки были расширены на 58 мм, задние – на 75 мм. В качестве стандартных предлагаются 19-дюймовые колёсные диски, а за доплату можно получить 20-дюймовые «катки» оригинального дизайна.
Корма Mercedes-AMG CLE 53 Coupe выглядит иначе за счёт небольшого спойлера, пересмотренных светодиодных задних фонарей, которые соединены между собой с помощью вставки, расположенной на крышке багажника, а также увеличенного диффузора и иных патрубков выхлопной системы (по два с каждой стороны).
В салоне нового «горячего» купе можно увидеть отделанное кожей и алькантарой трёхспицевое рулевое колесо AMG Performance с усечённым ободом. На передней панели есть большая вставка из углеродного волокна, а спортивные кресла, оббитые кожей и микрофиброй, украсили контрастной красной прострочкой.
В продажу на европейском рынке модель поступит в начале следующего года. Цены купе Mercedes-AMG CLE 53 в компании пока не обнародовали. Актуальную стандартную двухдверку CLE на домашнем рынке сейчас продают минимум за 58 131 евро (эквивалентно примерно 5,8 млн рублей по текущему курсу).
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