Пикап Renault Niagara для небогатых рынков: производство началось

Мировая премьера серийного «легкового» пикапа Renault Niagara состоялась в сентябре. Модель, напомним, адресована странам Латинской Америки. Так вот теперь грузовичок встал на конвейер – его производство стартовало на заводе в Аргентине. Перед запуском производства предприятие, как водится, модернизировали. В частности, установили более 60 роботов и внедрили «новые технологии», сообщили в пресс-службе аргентинского подразделения Renault. В продажу грузовичок поступит в ноябре. Сначала он появится, собственно, в Аргентине, а также в Бразилии и Колумбии. Позже Niagara доберется и до других латиноамериканских рынков.
В основе модели с несущим кузовом лежит «пикапная» разновидность платформы RGMP (Renault Group Modular Platform). Версии этой «тележки» использованы и при создании уже продающихся компактного паркетника Renault Kardian и старшего кроссовера Renault Boreal (выпуск паркетников для Латинской Америки ведется в соседней Бразилии).
Пикап Renault Niagara будет доступен исключительно с четырехдверной кабиной. Длина грузовичка в зависимости от комплектации равна 4912 или 4942 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1707 или 1710 мм, колесная база – 2956 мм. Новинке положены 17- или 18-дюймовые колеса. Паспортный дорожный просвет (тоже в зависимости от версии) – 224 или 233 мм. Грузоподъемность составляет 654 кг.
Внешность пикапа выполнена в стиле одноименного концепта, который показали еще в 2023 году. Особенности дизайна – радиаторная решетка с прямоугольными пластинами и крупной «пиксельной» надписью Renault вместо привычной эмблемы, мудреная головная оптика. Ручки задних дверей спрятаны сверху. Для грузовой площадки предусмотрены жесткая, сдвижная или сворачивающаяся крышки.
Внутри пикап Renault Niagara почти дословно повторил упомянутый выше кроссовер Renault Boreal. В богатых комплектациях есть виртуальная приборка (10,2 дюйма), которая визуально объединена с экраном мультимедийной системы (10,1 дюйма). При этом первый дисплей слегка утоплен, плюс между экранами имеется кнопка запуска мотора. Под центральным планшетом расположен ряд физических клавиш. На тоннеле – небольшой селектор коробки. В списке оборудования еще заявлены беспроводная зарядка, голосовой ассистент от Google на основе искусственного интеллекта, атмосферная подсветка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.
На первом этапе Niagara предложат с бензиновой турбочетверкой 1.3 TCe от латиноамериканского Boreal. Двигатель выдает 156 л.с. и 270 Нм, в Бразилии мотор также способен «питаться» этанолом (160 л.с.). Пикап сразу будет доступен с передним или полным приводом. Причем полный привод – стандартный, тогда как у местного кроссовера Renault Boreal полноприводная версия все еще в планах, да и та будет в виде гибрида. Переднеприводному грузовичку досталась шестиступенчатая механика, полноприводный получил шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Впоследствии пикап должен обзавестись гибридной модификацией.
Цены Renault Niagara узнаем в следующем месяце. В Латинской Америке пикап постепенно вытеснит из гаммы марки грузовичок Renault Oroch, который сделан на базе «первого» Duster. Главными конкурентами Niagara станут Chevrolet Montana, Fiat Toro и Volkswagen Tukan.
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Интересный форм-фактор, я бы себе такое с удовольствием взял.