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Пикап Renault Niagara для небогатых рынков: производство началось

07.10.2026 909 1 0
Пикап Renault Niagara для небогатых рынков: производство началось

В продажу новый пикап Renault поступит в ноябре. Поначалу грузовичок предложат с бензиновым мотором, впоследствии он должен получить гибридную версию.

Мировая премьера серийного «легкового» пикапа Renault Niagara состоялась в сентябре. Модель, напомним, адресована странам Латинской Америки. Так вот теперь грузовичок встал на конвейер – его производство стартовало на заводе в Аргентине. Перед запуском производства предприятие, как водится, модернизировали. В частности, установили более 60 роботов и внедрили «новые технологии», сообщили в пресс-службе аргентинского подразделения Renault. В продажу грузовичок поступит в ноябре. Сначала он появится, собственно, в Аргентине, а также в Бразилии и Колумбии. Позже Niagara доберется и до других латиноамериканских рынков.

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В основе модели с несущим кузовом лежит «пикапная» разновидность платформы RGMP (Renault Group Modular Platform). Версии этой «тележки» использованы и при создании уже продающихся компактного паркетника Renault Kardian и старшего кроссовера Renault Boreal (выпуск паркетников для Латинской Америки ведется в соседней Бразилии).

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Пикап Renault Niagara будет доступен исключительно с четырехдверной кабиной. Длина грузовичка в зависимости от комплектации равна 4912 или 4942 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1707 или 1710 мм, колесная база – 2956 мм. Новинке положены 17- или 18-дюймовые колеса. Паспортный дорожный просвет (тоже в зависимости от версии) – 224 или 233 мм. Грузоподъемность составляет 654 кг.

Внешность пикапа выполнена в стиле одноименного концепта, который показали еще в 2023 году. Особенности дизайна – радиаторная решетка с прямоугольными пластинами и крупной «пиксельной» надписью Renault вместо привычной эмблемы, мудреная головная оптика. Ручки задних дверей спрятаны сверху. Для грузовой площадки предусмотрены жесткая, сдвижная или сворачивающаяся крышки.

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Внутри пикап Renault Niagara почти дословно повторил упомянутый выше кроссовер Renault Boreal. В богатых комплектациях есть виртуальная приборка (10,2 дюйма), которая визуально объединена с экраном мультимедийной системы (10,1 дюйма). При этом первый дисплей слегка утоплен, плюс между экранами имеется кнопка запуска мотора. Под центральным планшетом расположен ряд физических клавиш. На тоннеле – небольшой селектор коробки. В списке оборудования еще заявлены беспроводная зарядка, голосовой ассистент от Google на основе искусственного интеллекта, атмосферная подсветка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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На первом этапе Niagara предложат с бензиновой турбочетверкой 1.3 TCe от латиноамериканского Boreal. Двигатель выдает 156 л.с. и 270 Нм, в Бразилии мотор также способен «питаться» этанолом (160 л.с.). Пикап сразу будет доступен с передним или полным приводом. Причем полный привод – стандартный, тогда как у местного кроссовера Renault Boreal полноприводная версия все еще в планах, да и та будет в виде гибрида. Переднеприводному грузовичку досталась шестиступенчатая механика, полноприводный получил шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Впоследствии пикап должен обзавестись гибридной модификацией. 

Цены Renault Niagara узнаем в следующем месяце. В Латинской Америке пикап постепенно вытеснит из гаммы марки грузовичок Renault Oroch, который сделан на базе «первого» Duster. Главными конкурентами Niagara станут Chevrolet Montana, Fiat Toro и Volkswagen Tukan.

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1 комментарий
07.10.2026 21:31
Виктор77

Интересный форм-фактор, я бы себе такое с удовольствием взял.

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