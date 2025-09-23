Рестайлинг ×
  • Кроссовер Toyota Frontlander после рестайлинга отдалился от Corolla Cross

Кроссовер Toyota Frontlander после рестайлинга отдалился от Corolla Cross

23.09.2025 152 0 0

Компания Toyota провела премьеру обновленного паркетника Frontlander, то есть китайской разновидности Corolla Cross. Модель для Поднебесной изменилась не так, как в других странах. При этом, как и прежде, клиентам доступны чисто бензиновая или гибридная версии.

Компактный кроссовер Frontlander в гамме Тойоты появился в 2021 году. Эту пятидверку производят и продают в Китае, за выпуск отвечает СП GAC Toyota. Паркетник представляет собой местный аналог модели с единым глобальным именем Toyota Corolla Cross. Если точнее, то исходный Frontlander является клоном дореформенной пятидверки для японского рынка

Дореформенный кроссовер Toyota Frontlander
1 / 2
Дореформенный кроссовер Toyota Frontlander
2 / 2

Кроссовер с «мировым» именем пережил рестайлинг еще в 2024-м – дебютным регионом для такой Toyota Corolla Cross стала Юго-Восточная Азия. Затем модернизированные машины появились и на остальных рынках, включая Японию, США и Европу. Все они в целом обновились в едином ключе. Ну а теперь, наконец, представлен и посвежевший кроссовер Toyota Frontlander. Причем у китайского SUV оказалась своя программа рестайлинга.

Обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross для Европы. В других странах модель в целом выглядит так же
1 / 2
Обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross для Европы. В других странах модель в целом выглядит так же
2 / 2

Глобальный паркетник Toyota Corolla Cross обрел безрамочную радиаторную решетку с рисунком в виде сот. А вот у Frontlander вместо привычной решетки массивный брус, обрамленный «прорезями». В Китае кроссоверу также достались оригинальные бамперы. Новая оптика – такая же, как у актуальных версий для Европы и Японии. При этом между фарами Frontlander красуются еще и горизонтальные диодные полоски. Длина рестайлингового паркетник равна 4490 мм, что на 5 мм больше, чем у предшественника. Колесная база не изменилась – 2640 мм. Frontlander положены 17- или 18-дюймовые диски.

Обновленный Toyota Frontlander
1 / 5
Обновленный Toyota Frontlander
2 / 5
Обновленный Toyota Frontlander
3 / 5
Обновленный Toyota Frontlander
4 / 5
Обновленный Toyota Frontlander
5 / 5

Интерьер у модели для КНР тоже свой. Внутри Toyota Frontlander установили другую переднюю панель, кроссовер также получил собственную мультимедиа: в базе идет планшет диагональю 10,25 дюйма, у остальных вариантов – диагональю 12,9 дюйма. Наконец, в Китае пятидверка лишилась отдельного блока управления «климатом» — все настройки вшиты в центральный тачскрин.

Обновленный Toyota Frontlander
1 / 8
Обновленный Toyota Frontlander
2 / 8
Обновленный Toyota Frontlander
3 / 8
Обновленный Toyota Frontlander
4 / 8
Обновленный Toyota Frontlander
5 / 8
Обновленный Toyota Frontlander
6 / 8
Обновленный Toyota Frontlander
7 / 8
Обновленный Toyota Frontlander
8 / 8

В списке оборудования начальной комплектации еще значатся: 7-дюймовый приборный экран, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, камера заднего вида, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков). Дорогие версии – это электропривод багажной двери, приборка диагональю 8,8 дюйма, панорамный люк, адаптивная атмосферная подсветка салона (меняется в такт музыке), беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон и ассистент парковки.

Обновленный Toyota Frontlander
1 / 2
Обновленный Toyota Frontlander
2 / 2

Китайцам Toyota Frontlander по-прежнему доступен как только с ДВС, так и виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). «Традиционный» кроссовер имеет атмосферник 2.0 мощностью 171 л.с. и вариатор. Силовая установка гибрида включает дефорсированный до 158 л.с. мотор 2.0, электродвигатель мощностью 113 л.с. и электромеханический вариатор. Привод в любом случае только передний.

Обновленный Toyota Frontlander

Без учета акций цена обновленного паркетника Toyota Frontlander стартует с отметки в 132 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем в Китае присутствует и кроссовер с глобальным именем Corolla Cross – его производит СП FAW Toyota. Этот паркетник обновится в стиле «мировой» модели, премьеру проведут чуть позже.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Toyota Toyota Corolla Cross
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Liqui Moly – профессиональный спорт как способ тестирования масел Когда немецкие автомобилисты выбирают моторное масло, они редко ориентируются на рекламные обещания и красивые заголовки. В стране, где к технике относятся с инженерной педантичностью, решаю... 593 2 0 22.09.2025
Статьи / Мнение без фильтров Продажа номеров: победа над бюрократией или легализация тщеславия? Владимир Путин публично поддержал идею узаконить продажу «красивых» номеров, поставив точку в спорах об этом одной нехитрой фразой: «а чего здесь такого». Вот и правда – а чего, собственно,... 775 6 1 22.09.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Haval Jolion Изменения на автомобильном рынке России, прежде всего в сегменте новых автомобилей, смело можно назвать тектоническими. Ушли в прошлое былые «владельцы дум», их место заняли китайские компан... 16819 7 0 21.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9522 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 8454 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6830 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
15 Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мото...
14 Отнюдь не элементарно: опыт владения Honda Element
7 5 причин покупать и не покупать Haval Jolion
Новые комментарии
Change privacy settings