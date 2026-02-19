Заводы ×
Минивэны Sollers SF1 начали выпускать по технологии полного цикла

Производство семиместной пассажирской версии вэна налажено на мощностях завода «Соллерс Алабуга», который расположен в Татарстане.

Цельнометаллический фургон Sollers SF1 появился в продаже на российском рынке весной 2025-го, а пассажирская версия вэна была представлена в декабре того же года. Дилеры начали принимать предзаказы на эту новинку в конце прошлого января 2026-го, а теперь стало известно о старте серийного производства минивэна Sollers SF1, которое налажено по технологии полного цикла.

Фото с завода «Соллерс Алабуга»

Пассажирские вэны сходят с конвейера завода «Соллерс Алабуга», который расположен в Республике Татарстан. Напомним, «донором» для модели является китайский вэн JAC Refine M3. Производство Sollers SF1 на российском заводе включает в себя сварку и антикоррозионную катафорезную обработку кузова методом погружения, его окраску и финальную сборку.

На фото: минивэн Sollers SF1

Как рассказали в компании, все выпущенные автомобили проходят комплексную проверку, которая включает в себя «осмотр узлов, агрегатов и электрических систем, контроль состояния интерьера, оценку качества лакокрасочного покрытия и сварных швов». Минивэны проходят испытание герметичности в дождевальной камере в условиях, имитирующих «тропический ливень», а также проверку ходовых качеств на треке с искусственными неровностями «для оценки работы подвески и выявления потенциальных посторонних шумов».

Минивэн Sollers SF1 сертифицирован по категории М1, конфигурация салона – 2+2+3, он рассчитан на водителя и шестерых пассажиров. Второй ряд представляет собой раздельные кресла с продольной регулировкой, а третий – диван, спинки сидений которого складываются в пропорции 50/50, что позволяет при необходимости увеличивать объём грузового пространства. У этого автомобиля габаритная длина равна 5115 мм, высота – 1900 мм (подходит для движения в плотном городском трафике и для использования подземных паркингов).

Список стандартного оборудования включает в себя: пару фронтальных подушек безопасности, ABS, ESC, дисковые тормоза на всех колёсах, светодиодные ходовые огни, противотуманки, сдвижная боковая дверь с одной стороны, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, задние датчики парковки, подогрев форсунок омывателя, а также передних кресел и рулевого колеса, а ещё кондиционер и штатная аудиосистема.

На фото: салон минивэна Sollers SF1
На фото: салон минивэна Sollers SF1
На фото: салон минивэна Sollers SF1
На фото: салон минивэна Sollers SF1
У пассажирской версии Sollers SF1 техника такая же, как у фургона. Модель оснастили бензиновым 1,5-литровым турбомотором HFC4GB2.4E, максимальная мощность которого составляет 136 л.с. при 5500 об/мин, а крутящий момент – 175 Нм в диапазоне от 1500 до 5500 об/мин. Этот двигатель соответствует экоклассу Евро-5 и может «питаться» бензином Аи-92. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, привод – только задний. Объём топливного бака – 55 литров.

Известно, что минивэн войдёт в перечень ТС для работы в такси, утвержденный Минпромторгом РФ. Стартовая стоимость семиместного вэна Sollers SF1 на сегодняшний день составляет 2 250 000 рублей. Старт продаж намечен на весну 2026 года.

