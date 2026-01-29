Sollers объявил о старте приёма предзаказов на пассажирский вэн SF1, цена известна

Новинки ×
Стоимость базовой версии семиместного минивэна, выпускаемого под российской маркой, составляет 2 250 000 рублей.

Компания «Соллерс» наладила на заводе в Елабуге (Республика Татарстан) производство вэнов Sollers SF1 по технологии полного цикла, донором для этой модели стал «китаец» JAC Refine M3. Напомним, цельнометаллический фургон Sollers SF1 появился в продаже на российском рынке весной 2025-го, а теперь настала очередь пассажирской версии, которая была представлена в декабре того же года. Сейчас дилеры начали собирать предзаказы на эту новинку.

На фото: пассажирский вэн Sollers SF1

Как рассказали в пресс-службе марки, стартовая цена семиместного минивэна Sollers SF1 составляет 2 250 000 рублей. Для сравнения, актуальный ценник цельнометаллического фургона равен 2 150 000 рублей. В компании отметили, что пассажирская версия, подходящая для коммерческого использования, включена в перечень ТС для работы в такси, утвержденный Минпромторгом РФ.

Модель сертифицирована по категории М1, конфигурация салона минивэна Sollers SF1 – 2+2+3, он рассчитан на водителя и шестерых пассажиров. Во втором ряду установлены раздельные кресла с продольной регулировкой. В третьем ряду спинки сидений складываются в пропорции 50/50, что позволяет при необходимости увеличивать объём грузового пространства. Габаритная длина автомобиля равна 5115 мм, высота – 1900 мм, что подходит для движения в плотном городском трафике и для подземных паркингов.

В состав стандартного оборудования входят: две фронтальные подушки безопасности, ABS, дисковые тормоза на всех колёсах, светодиодные дневные ходовые огни, противотуманки, электропривод и обогрев наружных зеркал, задние датчики парковки, подогрев форсунок омывателя, передних кресел и рулевого колеса, а также кондиционер и штатная аудиосистема. Сдвижная дверь предусмотрена только с одной стороны.

У минивэна техника такая же, как у фургона Sollers SF1. Под капотом располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор HFC4GB2.4E, максимальная мощность которого составляет 136 л.с. при 5500 об/мин, а крутящий момент – 175 Нм в диапазоне от 1500 до 5500 об/мин. Этот двигатель относится к пятому экологическому классу и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод – только задний. Объём топливного бака равен 55 литрам.

На фото: салон пассажирского вэна Sollers SF1
На фото: салон пассажирского вэна Sollers SF1
На фото: салон пассажирского вэна Sollers SF1
На фото: салон пассажирского вэна Sollers SF1
На фото: салон пассажирского вэна Sollers SF1
На фото: салон пассажирского вэна Sollers SF1
Напомним, минувшей осенью в России начались продажи минивэна Sollers SP7, его сборка тоже налажена на заводе в Елабуге. Для этой модели донором стал ещё один вэн JAC: в Китае он продаётся под названием Refine RF8, а на некоторых других рынках известен как Traveler. 

Этот переднеприводный автомобиль Sollers оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 237 л.с. и классическим восьмиступенчатым автоматом. Покупка SP7 обойдётся клиентам дороже: рекомендованная розничная цена такого пассажирского вэна составляет 5 075 000 рублей.

