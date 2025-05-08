Toyota обновила паркетник Corolla Cross для Европы и США

Посвежевший кроссовер доберётся до старосветских дилеров летом 2025-го, а версия GR Sport поступит в продажу осенью. В Штатах новинка появится ближе к концу текущего года.

История глобального SUV, который получил название Corolla Cross, началась сравнительно недавно, в 2020 году. Он базируется на платформе GA-C, которая также лежит в основе седана, универсала и хэтчбека Corolla. Первым, в феврале 2024-го, рестайлинг пережил кроссовер, предназначенный для Юго-Восточной Азии, позже подтянулись и другие варианты. Сегодня же марка рассекретила обновлённые паркетники для Европы и США.

На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross (версия для европейского рынка) 1 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross (версия для европейского рынка) 2 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross (версия для европейского рынка) 3 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross (версия для европейского рынка) 4 / 4

На обоих рынках кроссовер получил два варианта внешности, визуально схожими для Старого Света и Штатов стали гибридные исполнения. Посвежевшие Toyota Corolla Cross получили безрамочную решётку радиатора с рисунком в виде сот, головную оптику простой формы со светодиодными полосами ходовых огней, при этом фары соединены между собой полосой с вертикальными штрихами (у европейского варианта эта перемычка подсвечивается).

На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota Corolla Cross (версии для европейского рынка) 1 / 4 На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota Corolla Cross (версии для европейского рынка) 2 / 4 На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota Corolla Cross (версии для европейского рынка) 3 / 4 На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota Corolla Cross (версии для европейского рынка) 4 / 4

В нижнюю часть переднего бампера интегрирован довольно большой центральный воздухозаборник с противотуманками, по периметру кузова установлен обвес из некрашеного пластика. У моделей для разных рынков отличаются рейлинги на крыше, однако чёрные корпуса наружных зеркал и обычные дверные ручки в цвет кузова едины. Фонари имеют одинаковую форму, но разный световой рисунок, слегка разнится оформление нижней части заднего бампера.

На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross GR Sport (для европейского рынка) 1 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross GR Sport (для европейского рынка) 2 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross GR Sport (для европейского рынка) 3 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross GR Sport (для европейского рынка) 4 / 4

В Европе иной дизайн имеет «подогретое» исполнение GR Sport. У такой версии «ячеистая» радиаторная решётка объединена с центральным воздухозаборником, в этот элемент «вписаны» ещё боковые воздуховоды, а ниже расположен сплиттер. У этого варианта есть шильдики GR, а логотип чёрного цвета спереди находится выше – под кромкой капота. Новинке положены новые 18-дюймовые колёсные диски, а для GR Sport предусмотрены 19-дюймовые. Ещё «оспортивленную» модификацию отличают заниженная на 10 мм подвеска и наличие специального ездового режима Sport.

На фото: салон Toyota Corolla Cross GR Sport (для европейского рынка)

В США иной внешностью наделили Corolla Cross с ДВС (вариант с прибавкой GR Sport этому рынку не положен). Такому паркетнику оставили тот же пластиковый обвес по периметру кузова с включёнными в него накладками на колёсные арки и воздухозаборником с противотуманками в переднем бампере. При этом он получил более брутальную радиаторную решётку с рамкой, массивной верхней планкой и крупными горизонтально вытянутыми сотами в качестве узора. Оптика – такая же, как и у обновлённой гибридной версии.

На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross Hybrid (версия для американского рынка) 1 / 2 На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross Hybrid (версия для американского рынка) 2 / 2

Интерьер в зависимости от модификации и рынка практически не отличается, разве что для европейского варианта GR Sport предусмотрены соответствующая вышивка, иная графика виртуальной приборки, а также контрастная красная прострочка. От дореформенной версии салон отличается за счёт пересмотренного центрального тоннеля с устройством для беспроводной зарядки смартфонов. Не только европейской, но и американской версии теперь положены тачскрин мультимедиа диагональю 10,5 дюйма, а также цифровой щиток приборов либо на 7, либо на 12,3 дюйма (в зависимости от комплектации).

На фото: обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross (версия с ДВС для американского рынка)

В Европе паркетник Toyota Corolla Cross будет доступен с прежними гибридными установками. У стартовой переднеприводной версии в основе лежит атмосферник объёмом 1,8 литра, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором; отдача системы равна 140 л.с. У вариантов побогаче система базируется на 2,0-литровом двигателе, её суммарная мощность составляет 197 л.с. Есть полноприводный вариант с дополнительным электромотором на задней оси (совокупная отдача прежняя). Новое исполнение GR Sport оснащается установкой с 2,0-литровым мотором.

На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota Corolla Cross (версии для американского рынка) 1 / 2 На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota Corolla Cross (версии для американского рынка) 2 / 2

Американскому кроссоверу «начинку» тоже трогать не стали. Базовый паркетник Toyota Corolla Cross оснащается бензиновым 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем, отдача которого составляет 171 л.с. Гибридному варианту положена та же 197-сильная установка, в основе которой лежит 2,0-литровый мотор.

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Известно, что до дилеров на европейском рынке посвежевший кроссовер доберётся летом 2025-го, а версия GR Sport поступит в продажу осенью. В США обновлённая Corolla Cross появится ближе к концу текущего года. Цены станут известны позже.