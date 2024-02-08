Обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross: стилистика престижных моделей и старая техника

Первой рестайлинг пережила версия для Юго-Восточной Азии. Там модель щеголяет новыми решеткой и оптикой, интерьер же почти не изменился. Азиатский кросс доступен как только с ДВС, так и виде гибрида HEV.

Полноценный кроссовер Corolla Cross в гамме Тойоты появился в 2020 году, он построен на той же платформе GA-C, что и Короллы-легковушки (седан, универсал и хэтчбек). Мировую премьеру провели в Таиланде, и там же сегодня представлен паркетник, переживший плановый рестайлинг. Отметим, Toyota Corolla Cross является по-настоящему глобальной моделью, ее продают практически во всех регионах присутствия марки, включая Китай, Европу и США. При этом внешность и оснащение варьируются в зависимости от рынка, то есть не факт, что в других странах SUV впоследствии обновится так же.

Toyota Corolla Cross для Таиланда: было — стало

Предназначенный для Юго-Восточной Азии кросс получил безрамочную радиаторную решетку с «сотами» в стиле свежих престижных седана Toyota Camry (в версии для США) и паркетника Toyota Crown Signia/Estate. У фар таиландской Corolla Cross прежняя форма, но диодная начинка – новая, как у вариантов для Японии и Европы.



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Кроме того, подретушировали передний бампер, у задних фонарей поменялся рисунок. Палитру цветов кузова пополнил новый оттенок Cement Grey Metallic, плюс обновлен дизайн 18-дюймовых дисков (кроссоверу также положены 17-дюймовые колеса). А еще для модели предусмотрено несколько дизайн-пакетов: например, набор Urban Prestige включает оригинальные накладки на бамперы и пороги. В Таиланде можно купить и «оспортивленную» Toyota Corolla Cross GR Sport с более агрессивным обвесом и собственной решеткой. Так вот этому исполнению заменили лишь оптику.

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В салоне – новый планшет мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма вместо 9-дюймового. Базовая Toyota Corolla Cross теперь имеет 7-дюймовый дисплей в приборке вместо экранчика на 4,2 дюйма, а дорогим версиям досталась полноценная виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма. В списке оборудования богатых комплектаций таиландского кроссовера также появились панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора.



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До премьеры некоторые местные СМИ выдвигали предположения, что следом за японской модификацией кроссовер перейдет на атмосферный мотор 2.0, однако вся техника осталась прежней. В Таиланде самая дешевая Toyota Corolla Cross предложена с бензиновым атмосферником 1.8 мощностью 140 л.с. и вариатором. Остальные версии имеют гибридную установку HEV (без возможности зарядки от электросети), в которую входят двигатель 1.8, электромотор и электромеханический вариатор, суммарная отдача – 122 л.с. Таиландский паркетник бывает только с передним приводом.



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Обновленная Toyota Corolla Cross стоит 999 000 – 1 254 000 батов, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 3,2 млн рублей по актуальному курсу.

