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Обновлён кроссовер Toyota Corolla Cross: более мощные моторы и кое-что ещё

20.10.2023 149 0 0

Речь идет о модели для японского рынка. На родине марки «традиционный» паркетник перешел на двухлитровый мотор, а у гибрида заменили электродвигатели. Кроме того, пересмотрены комплектации.

Полноценный кроссовер Toyota Corolla Cross, созданный на той же платформе GA-C, что и Короллы-легковушки (седан, универсал, хэтчбек), дебютировал в 2020 году. Сначала паркетник появился в Юго-Восточной Азии, а потом он стал по-настоящему глобальной моделью: сегодня пятидверку продают практически во всех регионах присутствия марки. Представлен кроссовер и в родной для Тойоты Японии, причем там у Corolla Cross свой дизайн экстерьера (впрочем, позже гибрид с похожей внешностью добрался и до Штатов, плюс в Китае есть Toyota Frontlander с аналогичным обликом). Так вот теперь японскую версию модернизировали.

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Главное – в Стране восходящего солнца паркетнику заменили технику. «Традиционная» Corolla Cross перешла с бензинового атмосферника 2ZR-FAE 1.8 (140 л.с., 170 Нм) на атмосферный же мотор M20A-FKS 2.0, который выдает 170 л.с. и 202 Нм (двухлитровый двигатель есть, например, у кросса в США). Такой кроссовер по-прежнему имеет вариатор Direct Shift и только передний привод.

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Гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) сохранил атмосферный движок 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с., 142 Нм), зато электромоторы – новые. Основной электродвигатель теперь выдает 95 л.с. и 185 Нм (на дореформенном гибриде – 72 л.с. и 163 Нм), а у полноприводных версий E-Four на задней оси отныне устанавливают электродвигатель с отдачей в 41 л.с. и 84 Нм – как и в Европе (прежде у гибридной модели в Японии был скромный моторчик на 7,2 л.с. и 55 Нм). Кроме того, гибрид получил более мощную батарею.

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Есть и другие обновки. Список оборудования богатых комплектаций Toyota Corolla Cross пополнили виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с планшетом на 10,5 дюйма (в базе – 8-дюймовый дисплей). Кстати, такие экраны изначально предусмотрены для европейского кросса. В Японии также улучшен комплекс безопасности Toyota Safety Sense: в частности, он дополнен функцией обнаружения встречных транспортных средств и пешеходов на перекрестках. Наконец, расширена палитра цветов кузова (гибрид, в том числе, может быть двухцветным). При этом чисто бензиновый кросс лишился «промежуточной» комплектации S (у гибридной модели она осталась).

За Toyota Corolla Cross с новой техникой просят 2 184 000 – 3 459 000 йен, что эквивалентно около 1 419 000 – 2 247 000 рублей по актуальному курсу.

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