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  • Пополнение в «коронованном» семействе: дебютировал кроссовер Toyota Crown Signia

Пополнение в «коронованном» семействе: дебютировал кроссовер Toyota Crown Signia

15.11.2023 255 0 0

Новая модель японской марки предназначена для североамериканского рынка, до дилеров этот SUV доберётся летом 2024 года.

Компания Toyota с конца прошлого месяца дразнит поклонников бренда тизерами новинки, а теперь среднеразмерный кроссовер «коронованного» семейства представлен официально. На североамериканском рынке модель получила название Crown Signia, тогда как в Японии у этого двухрядного паркетника иное имя – Crown Estate. Отметим, SUV присоединится к седану Crown, который дебютировал в середине лета 2022-го, а до дилеров в США добрался осенью того же года.

На фото: кроссовер Toyota Crown Signia

Кстати, некоторые местные СМИ считают, что новый кроссовер Toyota Crown Signia займёт место Venza на американском рынке (предполагается, что текущий модельный год станет для неё последним). Паркетник японской марки получил внешность в фирменном стиле семейства Crown, в целом вариант с прибавкой Signia во многом похож на прототип Estate, показанный в прошлом году.

Кроссовер получил решётку радиатора в цвет кузова, выполненную в виде сетки, двухэтажную головную оптику, где в верхней части располагаются узкие полоски ходовых огней, а по бокам от «гриля» находятся основные блоки фар. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован широкий воздухозаборник с рисунком в виде горизонтальных полос чёрного цвета.

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Автомобиль получил обвес по периметру кузова из глянцевого чёрного пластика, традиционные наружные зеркала и дверные ручки, хромированную окантовку линии бокового остекления по нижнему краю. Корму снабдили единой полосой фонарей, которые соединяются через всю ширину багажной двери. В нижней части заднего бампера расположены горизонтальные полоски светоотражателей, а патрубок выхлопной системы спрятан под бампер. Сверху имеется большой спойлер, визуально похожий на продолжение крыши, в него интегрирован стоп-сигнал. Начальная версия получила 19-дюймовые колёсные диски, у топовой 21-дюймовые «катки».

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В компании не рассказали о габаритах среднеразмерного кроссовера для североамериканского рынка, но можно предположить, что его размеры будут такими же, как у «домашней» версии: длина составляет 4930 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1620 мм, а расстояние между осями – 2850 мм. Отметим, этот SUV соразмерен Toyota Highlander со «штатной пропиской», его длина равна 4950 мм, а колёсная база такая же.

Двухрядный салон кроссовера рассчитан на пятерых седоков. На передней панели размещены два экрана, диагональ каждого – 12,3 дюйма. Один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. В стандартное оснащение входит Toyota Safety Sense 3.0, комплекс включает в себя в том числе функции предупреждения о столкновении с пешеходом, о выезде с полосы движения, а также круиз-контроль с динамическим радаром в полном диапазоне скоростей, автоматическое переключение дальнего света на ближний, систему распознавания дорожных знаков.

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Toyota Crown Signia базируется на платформе TNGA-K, модель получила только один вариант «начинки». Речь идёт о HEV-установке, в основе которой лежит четырёхцилиндровый бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с парой электродвигателей и электромеханическим вариатором eCVT. Совокупная отдача этой системы равна 246 л.с., модель получила электронную систему полного привода. Новому SUV доступны три режима вождения: Eco, Normal и Sport.

Toyota Crown Signia будет доступна в США в двух комплектациях, новинка доберётся до местных дилеров летом следующего года. Информация о ценах появится позже. Очевидно, новинка окажется дороже седана семейства: за четырёхдверку Crown в Штатах сейчас просят не менее 40 050 долларов.

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