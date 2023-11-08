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  • Toyota готовит к скорой презентации глобальный Crown SUV и дразнит новым тизером

Toyota готовит к скорой презентации глобальный Crown SUV и дразнит новым тизером

08.11.2023 139 0 0

Кроссовер японской марки, предназначенный для мирового рынка, будет представлен через неделю, 14 ноября, в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе.

Компания Toyota пару недель назад опубликовала тизер будущей неназванной новинки, на котором была запечатлена часть кормы с шильдиками и задним фонарём. Тогда мы предположили, что за снимком скрывается паркетник, который в Японии представлен под именем Crown Estate. Теперь производитель официально подтвердил, что к презентации готовится соответствующий кроссовер, предназначенный для Северной Америки (и для мирового рынка в целом). При этом называться такая новинка будет Toyota Crown SUV.

Первый тизер Toyota Crown SUV

Производитель рассказал о том, что официальная презентация Toyota Crown SUV пройдёт примерно через неделю, в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе, 14 ноября. Анонс в компании сопроводили новым тизером, на котором также видна часть кормы. Впрочем, ничего нового этот тизер не показал: аналогичным образом оформлена корма у паркетника Toyota Crown Estate, который предназначен для японского рынка.

Новый тизер Toyota Crown SUV

На предыдущем тизере был ещё виден шильдик, приоткрывающий завесу тайны над «начинкой» кроссовера: на североамериканском рынке новинка будет доступна с гибридной установкой HEV (без возможности подзарядки от электросети) и полным приводом. Подробности о технике станут известны в ходе презентации.

На фото: Toyota Crown Estate (для японского рынка)

Как Kolesa.ru отмечал ранее, есть вероятность, что кроссовер разделит гамму с американским полноприводным седаном Toyota Crown. Его линейка включает в себя два гибрида – в основе первого лежит атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с парой электродвигателей и электромеханическим вариатором (совокупная отдача – 239 л.с.); вторая установка базируется на 2,4-литровом турбомоторе, идущем в комплекте с одним электромотором на задней оси и шестиступенчатым автоматом (общая мощность – 345 л.с.).

По предварительным данным, в основу пятиместного паркетника Crown SUV ляжет платформа GA-K, на которой базируется также уже упомянутый седан семейства. Вероятно, у глобального кроссовера габариты окажутся такими же, как у версии для домашнего рынка: его длина равна 4930 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1620 мм, а расстояние между осями составляет 2850 мм. Такой SUV окажется соразмерен кроссоверу Toyota Highlander с местной «пропиской» (он в длину вытянулся на 4950 мм, а его колёсная база такая же, как у японского Crown Estate).

Между тем на японский рынок вышел истинный наследник Toyota Crown: классический седан получил задний привод и две установки на выбор. Не исключено, что в дальнейшем и этот представитель семейства Crown доберётся до дилеров в Штатах.

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